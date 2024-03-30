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Якою буде погода на Івано-Франківщині 31 березня
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Якою буде погода на Івано-Франківщині 31 березня

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Погода на Івано-Франківщині 31 березня
Погода на Івано-Франківщині 31 березня. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

31 березня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів, а також посилення вітру до 15-20 м/с.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 6-8⁰ тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 23-25⁰ тепла. По області вночі — 5-10⁰ тепла, вдень повітря прогріється до 21-26⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі буде 5-10⁰ тепла, вдень прогнозують 17-22⁰ тепла.

Вітер — південний, 7-12 м/с, вдень — місцями пориви до 15-20 м/с. Видимість на автошляхах — добра.

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