Якою буде погода на Івано-Франківщині 31 березня

31 березня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів, а також посилення вітру до 15-20 м/с.
Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 6-8⁰ тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 23-25⁰ тепла. По області вночі — 5-10⁰ тепла, вдень повітря прогріється до 21-26⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі буде 5-10⁰ тепла, вдень прогнозують 17-22⁰ тепла.
Вітер — південний, 7-12 м/с, вдень — місцями пориви до 15-20 м/с. Видимість на автошляхах — добра.
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