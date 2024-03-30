"Буковина" вдома перемогла у матчі проти клубу з Чернігова

Футбольна команда "Буковина" вдома перемогла у матчі проти футбольного клубу "Чернігів-ШВСМ". Матч завершився з рахунком 4-0. Це перший матч, який "Буковина" грала вдома з глядачами. Матч відбувся 30 березня.

Про це стало відомо з прямої трансляції поєдинку на Youtube.

Перший тайм завершився з рахунком 1:0. На 10 хвилині автогол забив нападник "Чернігова" Кирило Кривобороденко.

Ближче до півгодини матчу капітан команди "Чернігова" Зенченко грубо сфолив у центрi поля та получив жовту картку, яка виявилася для нього другою. Команда догравала матч у меншості.

У другому таймі "жовто-чорні" забили 3 голи. На початку другого тайму на 53 хвилині забив нападник "Буковини" Данило Гончарук. Дубль за "жовто-чорних" на 69 та 80 хвилинах забив Андрій Андрейчук.

Гра закінчилась з рахунком 4:0. "Буковина" займає перше місце з десяти у турнірній таблиці групи на вибування. У активі команди 27 очок. Водночас "Чернігів-ШВСМ" на десятому місці.

Наступний матч "Буковина" зіграє в гостях пʼятого квітня проти ФК "Кремінь".

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