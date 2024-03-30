У Хмельницькому попрощалися з молодшим лейтенантом Тарасом Мельником

Сьогодні, 30 березня, у Хмельницькому відбулося прощання з молодшим лейтенантом Тарасом Мельником. Захисник загинув 24 березня на Донецькому напрямку. Йому було 24 роки.

Про це Суспільне Хмельницький розповіли родичка Тараса Мельника.

За її словами, Тарас Мельник народився 19 вересня 1999 року у Хмельницькому. Звання "молодший лейтенант запасу" отримав, закінчивши військову кафедру, під час навчання у закладі вищої освіти. Його мобілізували до лав Збройних сил України у березні 2023 року. Тарас Мельник служив у військовій частині територіальної оборони. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Старомайорське Донецької області. У нього залишилися батьки й дружина, з якою одружився декілька місяців тому.

Прощання з Тарасом Мельником відбулося у хмельницькому Свято-Георгіївському храмі. Похвали військового на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове.

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