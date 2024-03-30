Військовослужбовці 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", яка дислокується на Івано-Франківщині, показали, як знищують техніку російських військових. Серед уражених цілей — танки й броньовані машини.

Відео роботи на Facebook-сторінці бригади.

Командир роти протитанкового ракетного комплексу Сергій каже: бійці його підрозділу вражають російську броньовану техніку здебільшого з першого пострілу.

"Військові РФ завжди намагаються вирахувати позиції українських воїнів. Буває, штурмують суто піхотою або за підтримки техніки. Оператори стараються працювати "на відмінно" і знищують ціль з першого пострілу. Хлопці — страх для росіян. Вони полюють на ворога і вдень, і вночі", — розповідає Сергій.

На рахунку "едельвейсів" — десятки відбитих штурмів й врятовані життя побратимів. Військовослужбовець на позивний Броня говорить, що у бійців підрозділу є мотивація.

"Мотивація — дуже велика в тому, що ти полюєш на бойову броньовану машину і зазвичай там перебуває десант. Якщо ти вражаєш техніку ворога, відповідно, вражаєш й бойовий склад, який би наступав на наші позиції. Тому це — важлива робота, ідентична до роботи снайпера. Ти сидиш і вичікуєш слушного моменту", — каже "Броня".

Він додає: росіяни особливо реагують на український протитанковий ракетний комплекс "Стугна".

"На "Стугну" дуже різко реагують мос**лі, вони намагаються її вразити. Зажди після враження техніки по нас працюють. Інколи навіть фосфорні боєприпаси кидають. Я із собою завжди термоковдру беру, яка витримує високу температуру, щоб у разі чого нею можна було накритися", — розповідає "Броня".

Боєць на псевдо Кіноман на війні — від початку повномасштабного вторгнення. Аби боронити рідну землю, повернувся з-за кордону.

"Я від самого початку — в "десятці". Працюємо злагоджено, аби стримати ворога. Бо якщо ми втомимося тут, то вони прийдуть до нас додому. І буде так, як "на нулі". Я того не хочу", — говорить "Кіноман".

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