НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Хлопці — страх для росіян". Бійці 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" показали, як знищують техніку РФ
Вторгнення Росії в УкраїнуЗСУАРМІЯРегіони

"Хлопці — страх для росіян". Бійці 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" показали, як знищують техніку РФ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Бійці 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" знищують техніку РФ
Військові знищують російську техніку. Скриншот з відео 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс"

Військовослужбовці 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", яка дислокується на Івано-Франківщині, показали, як знищують техніку російських військових. Серед уражених цілей — танки й броньовані машини.

Відео роботи опублікували на Facebook-сторінці бригади.

Командир роти протитанкового ракетного комплексу Сергій каже: бійці його підрозділу вражають російську броньовану техніку здебільшого з першого пострілу.

"Військові РФ завжди намагаються вирахувати позиції українських воїнів. Буває, штурмують суто піхотою або за підтримки техніки. Оператори стараються працювати "на відмінно" і знищують ціль з першого пострілу. Хлопці — страх для росіян. Вони полюють на ворога і вдень, і вночі", — розповідає Сергій.

На рахунку "едельвейсів" — десятки відбитих штурмів й врятовані життя побратимів. Військовослужбовець на позивний Броня говорить, що у бійців підрозділу є мотивація.

"Мотивація — дуже велика в тому, що ти полюєш на бойову броньовану машину і зазвичай там перебуває десант. Якщо ти вражаєш техніку ворога, відповідно, вражаєш й бойовий склад, який би наступав на наші позиції. Тому це — важлива робота, ідентична до роботи снайпера. Ти сидиш і вичікуєш слушного моменту", — каже "Броня".

Він додає: росіяни особливо реагують на український протитанковий ракетний комплекс "Стугна".

"На "Стугну" дуже різко реагують мос**лі, вони намагаються її вразити. Зажди після враження техніки по нас працюють. Інколи навіть фосфорні боєприпаси кидають. Я із собою завжди термоковдру беру, яка витримує високу температуру, щоб у разі чого нею можна було накритися", — розповідає "Броня".

Боєць на псевдо Кіноман на війні — від початку повномасштабного вторгнення. Аби боронити рідну землю, повернувся з-за кордону.

"Я від самого початку — в "десятці". Працюємо злагоджено, аби стримати ворога. Бо якщо ми втомимося тут, то вони прийдуть до нас додому. І буде так, як "на нулі". Я того не хочу", — говорить "Кіноман".

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
Переведення годинників, літній час
Уночі 31 березня Україна перейде на літній час Важливо
Українські військові 37-ї окремої бригади морської піхоти
Удар по Харкову, кадрові зміни в Офісі президента. 767 день війни. Онлайн
пожежник
У п'ятиповерхівці Білої Церкви стався вибух: що відомо Доповнено
Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни в Офісі президента
Фронт завоювання Леванту, Аль-Нусра
"РФ для ІДІЛ — лідер хрестоносців". Як функціонує "Хорасан", яка взяла відповідальність за теракт в "Крокусі Сіті Холі"

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Робота сил протиповітряної оборони
На Хмельниччині 30 березня лунали вибухи: що відомо
Херсон, обстріли РФ, ХДУ, новий корпус
Обстріл Берислава, суди над колаборантами, ідентифікація картин. 766 день війни: хроніка подій в Херсонській області
мапа сумщини
12 громад Сумщини обстріляли війська РФ
Мешканці будинків Шевченківського району Харкова прибирають наслідки влучання РФ
РФ влучила по Шевченківському району Харкова 30 березня: що відомо
На початок