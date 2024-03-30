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"Мистецтво у темряві": у Вінниці проходить виставка ветерана російсько-української війни Івана Шостака
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"Мистецтво у темряві": у Вінниці проходить виставка ветерана російсько-української війни Івана Шостака

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Виставка ветерана російсько-української війни Івана Шостака на псевдо "Кацо"
Виставка ветерана російсько-української війни Івана Шостака на псевдо "Кацо". Суспільне Вінниця

У вінницькому артпросторі “Етно Чари” проходить виставка керамічних робіт під назвою "Мистецтво у темряві". Її автор — ветеран російсько-української війни, сержант Іван Шостак на псевдо "Кацо".

"Мистецтво у темряві": у Вінниці проходить виставка ветерана російсько-української війни Івана Шостака
Виставка ветерана російсько-української війни Івана Шостака на псевдо "Кацо". Суспільне Вінниця. Суспільне Вінниця

Захисник втратив зір при виконанні бойового завдання на Бахмутському напрямку у березні 2023 року. Під час проходження курсу реабілітації він потрапив на екскурсію та майстер-клас з гончарства, після чого розпочав систематично займатися цією справою.

"Мистецтво у темряві": у Вінниці проходить виставка ветерана російсько-української війни Івана Шостака
Виставка ветерана російсько-української війни Івана Шостака на псевдо "Кацо". Суспільне Вінниця

Уже чотири місяці Іван Шостак вивчає гончарну справу під наставництвом засновниці артпростору "Етно Чари" Вікторії Ніколаєвої.

"Коли хлопці до нас потрапили, ми їм запропонували спробувати зліпити щось по пам'яті, адже всі вони раніше були зрячими. Хтось квітку ліпив, хтось — пташку, хтось — тарілку. Потім також запропонували попрацювати на крузі. Ще тоді виникло відчуття, що Іван буде гончарювати. У нього дуже м'які руки, він чітко слухняно виконував те, що я говорю. Це дуже складно", — згадує Вікторія Ніколаєва.

"Мистецтво у темряві": у Вінниці проходить виставка ветерана російсько-української війни Івана Шостака
Виставка ветерана російсько-української війни Івана Шостака на псевдо "Кацо". Суспільне Вінниця

За її словами, після цього Іван Шостак почав навчатися та виготовляти виробити на постійній основі.

"Ми визначили, як Іванові зручно, на якому інструменті, все підлаштували. Він знає, що у нього завжди на одному місці лежать інструменти, відро з водою, глина. Починали із маленьких чашок без ручок, потім стали робити стакани, тарілки-макітирки, від менших і до більших. Найбільше зараз кухликів під чай і під пиво", — додає Вікторія Ніколаєва.

"Мистецтво у темряві": у Вінниці проходить виставка ветерана російсько-української війни Івана Шостака
Виставка ветерана російсько-української війни Івана Шостака на псевдо "Кацо". Суспільне Вінниця

За чотири місяці Іван Шостак самостійно виготовив 75 виробів. Усі вони представлені на виставці. Деякі з них лише сьогодні витягнули з печі.

"Перше відчуття — це страх. Темрява. І щось виробляти, тим паче на гончарному колі, здавалося неможливим. Але Вікторія вчила, навчила, і все у мене вийшло. Головне не боятися, — каже Іван Шостак. — В темряві можна жити повноцінним життям".

"Мистецтво у темряві": у Вінниці проходить виставка ветерана російсько-української війни Івана Шостака
Виставка ветерана російсько-української війни Івана Шостака на псевдо "Кацо". Суспільне Вінниця. Суспільне Вінниця

Наразі за підтримки ветеранського благодійного фонду “Після служби”, він опановує професію масажиста та готується започаткувати власну справу — масажний кабінет.

"Мистецтво у темряві": у Вінниці проходить виставка ветерана російсько-української війни Івана Шостака
Виставка ветерана російсько-української війни Івана Шостака на псевдо "Кацо". Суспільне Вінниця. Суспільне Вінниця

Відвідувачі виставки мають змогу придбати на згадку роботи, створені руками ветерана. Виручені за них кошти та благодійні внески, зібрані під час виставки, будуть спрямовані на облаштування його масажного кабінету.

"Мистецтво у темряві": у Вінниці проходить виставка ветерана російсько-української війни Івана Шостака
Виставка ветерана російсько-української війни Івана Шостака на псевдо "Кацо". Суспільне Вінниця

Виставка триватиме 30 та 31 березня.

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