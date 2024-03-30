У Рівному попрощалися з військовим Андрієм Любчиком

У Рівному на майдані Незалежності 30 березня попрощалися з 30-річним військовим Андрієм Любчиком. Він загинув при виконанні бойового завдання на Луганському напрямку.

Андрій Любчик народився у Рівному, закінчив місцеву школу № 17, за тим — здобув фах зварювальника, інформує у Facebook міська рада.

“У нашій родині всі чоловіки працюють з металом, тож Андрій з дитинства бачив, як це робиться, і фактично закохався у цю справу, завжди казав, що буде вчитися саме цьому. Працював за фахом, а коли отримав повістку в серпні 2023 року, не вагаючись пішов служити,” — цитують у дописі дядька загиблого Миколу.

Прощання з Андрієм Любчиком на майдані Незалежності. Фото: Рівненська міська рада

Зі слів чоловіка, про військову службу Андрій Любчик розповідав мало, намагався не хвилювати рідних.

“Ми з ним домовилися, що він надсилатиме смайлик чи значок, щоб ми розуміли, що з ним усе добре. Адже він був на передовій — не завжди був зв’язок, не завжди можна було говорити. Тому ми обрали саме такий спосіб,” — зазначив пан Микола.

23 березня 30-річний солдат Андрій Любчик загинув при виконанні бойового завдання на Луганському напрямку.

Прощання з Андрієм Любчиком на майдані Незалежності. Фото: Рівненська міська рада

Поховали військового на кладовищі у Тинному.

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