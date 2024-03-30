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У Бучі відкрили меморіальну дошку на честь полеглого нацгвардійця
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У Бучі відкрили меморіальну дошку на честь полеглого нацгвардійця

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пам'ятна дошка Андрій Баляба
У Бучі відкрили пам'ятну дошку на честь загиблого нацгвардійця Андрія Баляби. Фото: Anatolii Fedoruk Mayor of Bucha / Facebook

У Бучі на Київщині відкрили меморіальну дошку на честь загиблого нацгвардійця Андрія Баляби.

Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук.

Нацгвардієць на позивний "Буча" захищав Україну ще з 2014 року під час АТО. Чоловік служив у добровольчому батальйоні "Донбас", а згодом вступив до лав Національної гвардії.

Військовий загинув 30 березня 2022 року поблизу Ізюма на Харківщині внаслідок артилерійського обстрілу. Йому було 39 років.

У Бучі відкрили меморіальну дошку на честь полеглого нацгвардійця
У Бучі відкрили пам'ятну дошку на честь загиблого нацгвардійця Андрія Баляби. Фото: Anatolii Fedoruk Mayor of Bucha / Facebook

У Бучі відкрили меморіальну дошку на честь полеглого нацгвардійця
У Бучі відкрили пам'ятну дошку на честь загиблого нацгвардійця Андрія Баляби. Фото: Anatolii Fedoruk Mayor of Bucha / Facebook

У захисника залишились дружина Марина та син Назар. Зазначається, що найбільше він хотів, щоб закінчилася війна й повернутися додому до своєї сім'ї.

Пам'ятну дошку на честь Андрія Баляби встановили на стіні його будинку на вулиці Сілезька, 1-А.

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