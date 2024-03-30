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На Вінниччині виявили уламки російського дрона та ракети
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На Вінниччині виявили уламки російського дрона та ракети

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Уламки безпілотника, збитого силами ППО на Вінниччині
Уламки безпілотника, збитого силами ППО на Вінниччині. Фото: Нацполіція

На Вінниччині виявили частини Shahed та ракети, які збили сили ППО у двох районах області. Повідомлення про знахідку до поліції надійшло 29 березня.

Бойова частина безпілотника була нездетонована, повідомляють на сайті Нацполіції області.

Уламки, збитої силами ППО російської ракети на Вінниччині
Уламки, збитої силами ППО російської ракети на Вінниччині. Фото: Нацполіція

"Постраждалих людей чи пошкодження майна не було. Поліцейські вибухотехніки обстежили місця падіння", — повідомили у поліції.

Після документування подій частини будуть вилучені та знищені.

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