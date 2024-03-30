На Вінниччині виявили уламки російського дрона та ракети

На Вінниччині виявили частини Shahed та ракети, які збили сили ППО у двох районах області. Повідомлення про знахідку до поліції надійшло 29 березня.
Бойова частина безпілотника була нездетонована, повідомляють на сайті Нацполіції області.
Уламки, збитої силами ППО російської ракети на Вінниччині. Фото: Нацполіція
"Постраждалих людей чи пошкодження майна не було. Поліцейські вибухотехніки обстежили місця падіння", — повідомили у поліції.
Після документування подій частини будуть вилучені та знищені.