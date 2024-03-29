На Вінниччині, у селі Северинівка Жмеринського району біля приватного будинку впав російський дрон. Там повилітали шибки, пошкоджено сам будинок, гараж, паркан та газову трубу. Про це повідомляє кореспондент з місця події.

Дах цього будинку пошкоджений на 80-90% відсотків, — розповів головний спеціаліст цивільного захисту Северинівської громади В'ячесав Німак.

На Вінниччинні біля приватного будинку впав російський дрон. Фото: Суспільне Вінниця

В будинку перебували троє людей — двоє дітей та їх батько. Ніхто з них не постраждав.

На Вінниччинні біля приватного будинку впав російський дрон. Фото: Суспільне Вінниця

Без електропостачання в населеному пункті залишаються 17 будинків.

на Вінниччинні біля приватного будинку впав російський дрон. Фото: Суспільне Вінниця

Наразі на місці працюють електрики та газовики. Місцеві ж допомагають розбирати завали у будинку.

Суспільному відомо в цьому селі, внаслідок падіння дрону, пошкоджено 10 будинків. Вони зазнали руйнувань внаслідок вибухової хвилі.

Повітряна тривога в області почалась 28 березня, о 23:53 та тривала до 6 ранку.