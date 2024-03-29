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Повилітали шибки, пошкоджено гараж та паркан: на Вінниччині біля приватного будинку впав російський дрон
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Повилітали шибки, пошкоджено гараж та паркан: на Вінниччині біля приватного будинку впав російський дрон

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На Вінниччинні біля приватного будинку впав російський дрон
На Вінниччині біля приватного будинку впав російський дрон. Фото: Суспільне Вінниця

На Вінниччині, у селі Северинівка Жмеринського району біля приватного будинку впав російський дрон. Там повилітали шибки, пошкоджено сам будинок, гараж, паркан та газову трубу. Про це повідомляє кореспондент з місця події.

Дах цього будинку пошкоджений на 80-90% відсотків, — розповів головний спеціаліст цивільного захисту Северинівської громади В'ячесав Німак.

Повилітали шибки, пошкоджено гараж та паркан: на Вінниччинні біля приватного будинку впав російський дрон
На Вінниччинні біля приватного будинку впав російський дрон. Фото: Суспільне Вінниця

В будинку перебували троє людей — двоє дітей та їх батько. Ніхто з них не постраждав.

Повилітали шибки, пошкоджено гараж та паркан: на Вінниччинні біля приватного будинку впав російський дрон
На Вінниччинні біля приватного будинку впав російський дрон. Фото: Суспільне Вінниця

Без електропостачання в населеному пункті залишаються 17 будинків.

Повилітали шибки, пошкоджено гараж та паркан: на Вінниччинні біля приватного будинку впав російський дрон
на Вінниччинні біля приватного будинку впав російський дрон. Фото: Суспільне Вінниця

Наразі на місці працюють електрики та газовики. Місцеві ж допомагають розбирати завали у будинку.

Суспільному відомо в цьому селі, внаслідок падіння дрону, пошкоджено 10 будинків. Вони зазнали руйнувань внаслідок вибухової хвилі.

Повітряна тривога в області почалась 28 березня, о 23:53 та тривала до 6 ранку.

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