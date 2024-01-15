Жіночий рух опору "Зла Мавка" з осені видає щотижневик "Про що не розкажуть окупанти". Розповсюджують видання тимчасово захопленими територіями України, зокрема й у Запорізькій області.

Як зазначила на умовах анонімності координаторка руху "Злої Мавки", у друкованих випусках видання зібрані актуальні та правдиві новини про Україну, ситуацію на фронті та міжнародну допомогу:

"Це те, про що окупанти не розкажуть у своїх пропагандистських новинах. Люди в окупації, особливо старшого віку не мають змоги шукати на інтернет-ресурсах усю цю інформацію, а підписуватись на українські пабліки часто буває небезпечно, адже ніколи не знаєш, коли можуть перевірити ваш телефон".

Так, 2 жовтня 2023 року, у Telegram-каналі "Злої Мавки" оприлюднили повідомлення про запуск щотижневої газети у Мелітополі.

Фото: Telegram/Зла Мавка "Перша партія вже чекає на мешканців Мелітополя у різних куточках міста" Жіночий рух опору "Зла Мавка"

У дописі представники руху опору зазначили:

"Зла Мавка наполегливо рекомендує не читати пропагандистські російські видання".

Перше друковане щотижневе видання від "Зла Мавки", що розповсюджується на ТОТ України, 02.10.2023. Фото: Telegram/Зла Мавка

І вже того ж дня примірник видання з'явився і неподалік тимчасово окупованого Бердянська:

Фото: Telegram/Зла Мавка "Неподалік Бердянська, жителі вже можуть вивчати новини за минулий тиждень, про які окупанти прагнули б мовчати". Жіночий рух опору "Зла Мавка"

Згодом, у листопаді друковані примірники руху опору з'явилися і на тимчасово окупованому півострові Крим.

З того часу видання виходять щотижня, навіть, попри труднощі. Так, у листопаді через брак чорної фарби восьмий випуск видання надрукований червоною фарбою.

Фото: Telegram/Зла Мавка "Понад 230 екземплярів газети від «Злої Мавки» з правдивими та актуальними новинами мають змогу прочитати мешканці Мелітополя" Жіночий рух опору "Зла Мавка"

За словами координаторки, "Зла Мавка" найближчим часом планує декілька нових акцій до Дня Святого Валентина та восьмого березня, але що саме — тримають в секреті.

Фото: Telegram/Зла Мавка "Ми продовжуємо показувати окупантам, що їм нас не зламати. Ми ніколи не змиримось з окупацією та будемо продовжувати це доводити своїми діями щодня, бо ми — це Україна!" Жіночий рух опору "Зла Мавка"

Що відомо про рух опору "Зла Мавка"

Рух спротиву "Зла Мавка" виник у березні 2023 року в окупованому Мелітополі. Його особливість в тому, що він винятково жіночий. Дівчата з тимчасово окупованих територій об'єдналися, щоб показати росіянам, що "їм тут не раді".

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