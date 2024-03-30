Календар з довоєнними видами Нововоронцовської громади Херсонської області випустила айтівка Ірина Андрійчук. Гроші, отримані від його продажу, спрямують на потреби Збройних сил України.

Про це Ірина розповіла у коментарі Суспільному.

"Нововоронцовка — це селище, де я народилась і де живуть мої батьки. Це край степів, де живуть гостинні та привітні люди, які вирощують пшеницю та найсмачніші кавуни та іншу городину. Наша область була ледь не першою, куди прийшла велика війна. І моє селище ледь не єдине, куди окупація не дійшла, але росіяни упродовж довгих місяців намагалися стерти його та зламати дух нововоронцовців. Та попри це люди жили, волонтерили, розробляли проєкти", — розповіла Ірина.

Сторінка календаря з довоєнними видами Нововоронцовки, Херсонщина, березень 2024 року. Фото надала Ірина Андрійчук

Дівчина говорить, що так у Нововоронцовської громади з'явилось місто-побратим Ассен, в Нідерландах. Його представники допомагають громаді фінансово, приїжджали в гості та запрошували делегацію до себе. Щоб віддячити їм вирішили створили, щось локальне та особливе.

"Ми перебрали купу варіантів. Так виникла ідея, для якої були необхідні фото Нововоронцовщини. В інстаграмі я натрапила на акаунт @khers_on, які опублікували довоєнні фото з Нововоронцовки. Я вирішила їм написати, поцікавитись, чи мають додаткові фото і щоб по можливості їх придбати. Так з'ясувалось, що я знаю Олексія Білецького. Вони з братом дуже потужно допомагають Нововоронцовській громаді й товаришують з головою військової адміністрації Андрієм Селецьким", — розповіла Ірина.

Сторінка з видом на вапнякові штольні в Осокорівці Нововоронцовської громади, Херсонщина, березень 2024 року. Фото надала Ірина Андрійчук

Брати Білецькі подарували фото дівчині. Ірина залучила до роботи як дизайнерку свою подругу Анну Панасюк. Так з'явився календар з фотографіями Нововоронцовської громади.

"Я вирішила зробити календарі не лише для м. Ассен, а й для українців і односельців. Придбавши календар, вони отримують фото, а кошти — підуть на ЗСУ. Я планую передати їх Олексію Білецькому, який сам є вихідцем з Херсону, і який дуже потужно волонтерить. Він допоміг мені й громаді, а ми навзаєм можемо допомогти йому закрити збір для наших військових", — розповіла Ірина Андрійчук.

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