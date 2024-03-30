НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Шестеро волинських спортсменів отримуватимуть держстипендію. Хто саме
СПОРТРегіони

Шестеро волинських спортсменів отримуватимуть держстипендію. Хто саме

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

За досягнення на змаганнях шестеро волинян отримуватимуть стипендії президента України, які призначають для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту.

Указ із переліком стипендіатів опублікували на офіційному інтернет-представництві президента.

Хто отримуватиме президентську стипендію

  • Анна Айсанова — бронзова призерка чемпіонату світу 2022 року з веслування академічного (7 тисяч гривень);
  • Богдана Конашук — срібна призерка чемпіонату світу 2023 року з біатлону (9 тисяч гривень);
  • Марина Мажула — чемпіонка світу 2022 року з параканоє (12 тисяч гривень);
  • Ярослав Окапінський — чемпіон світу 2023 року з легкої атлетики (12 тисяч гривень);
  • Станіслав Самолюк — бронзовий призер чемпіонату світу 2022 року з веслування академічного (7 тисяч гривень);
  • Андрій Сивих — бронзовий призер чемпіонату світу 2022 року з веслування академічного (7 тисяч гривень).

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
Переведення годинників, літній час
Уночі 31 березня Україна перейде на літній час Важливо
Українські військові 37-ї окремої бригади морської піхоти
Удар по Харкову, кадрові зміни в Офісі президента. 767 день війни. Онлайн
пожежник
У п'ятиповерхівці Білої Церкви стався вибух: що відомо Доповнено
Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни в Офісі президента
Фронт завоювання Леванту, Аль-Нусра
"РФ для ІДІЛ — лідер хрестоносців". Як функціонує "Хорасан", яка взяла відповідальність за теракт в "Крокусі Сіті Холі"

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Івано-Франківськ, баскетбол, "Прикарпаття-Говерла-КФВ", "Київ-Баскет", Суперліга
Баскетболісти "Прикарпаття-Говерла-КФВ" у другому чвертьфінальному матчі Суперліги перемогли "Київ-Баскет"
Дитячо-юнацький чемпіонат України з кіокушинкай карате у Луцьку
У дитячо-юнацькому чемпіонаті України з кіокушинкай карате у Луцьку взяли участь 250 спортсменів
Баскетболістки з Прикарпаття обійшли команду з Рівного й вийшли у фінал Суперліги
Баскетболістки "Франківськ-Прикарпаття" обійшли команду з Рівного й вийшли у фінал Суперліги чемпіонату України
2024-03-30 Інгулець - Кудрівка-Нива
Втрата очок лідером. "Інгулець" зіграв у нульову нічию з "Кудрівкою-Нивою"
На початок