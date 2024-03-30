Шестеро волинських спортсменів отримуватимуть держстипендію. Хто саме

За досягнення на змаганнях шестеро волинян отримуватимуть стипендії президента України, які призначають для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту.
Указ із переліком стипендіатів опублікували на офіційному інтернет-представництві президента.
Хто отримуватиме президентську стипендію
- Анна Айсанова — бронзова призерка чемпіонату світу 2022 року з веслування академічного (7 тисяч гривень);
- Богдана Конашук — срібна призерка чемпіонату світу 2023 року з біатлону (9 тисяч гривень);
- Марина Мажула — чемпіонка світу 2022 року з параканоє (12 тисяч гривень);
- Ярослав Окапінський — чемпіон світу 2023 року з легкої атлетики (12 тисяч гривень);
- Станіслав Самолюк — бронзовий призер чемпіонату світу 2022 року з веслування академічного (7 тисяч гривень);
- Андрій Сивих — бронзовий призер чемпіонату світу 2022 року з веслування академічного (7 тисяч гривень).
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