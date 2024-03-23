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Паралімпієць-легкоатлет із Волині готується до здобуття олімпійської ліцензії
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Паралімпієць-легкоатлет із Волині готується до здобуття олімпійської ліцензії

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Спортсмен Ярослав Окапінський (праворуч)
Спортсмен Ярослав Окапінський (праворуч). Волинська обласна державна адміністрація

Член національної паралімпійської збірної, волинський спортсмен Ярослав Окапінський готується проходить підготовку до здобуття олімпійської ліцензії, яка надасть йому перепустку до Паралімпіади-2024.

У випуску "Спортивне сузір'я Волині" департаменту культури, молоді та спорту Волинської облдержадміністрації спортсмен розповів про появу спорту в дитинстві, особисті рекорди, здобуття майстра спорту України та участь у спортивних змаганнях світового рівня.

Ярослав Окапінський — спортсмен-інструктор національної збірної України з легкої атлетики серед людей з інвалідністю, чемпіон світу з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату на дистанції 400 метрів. Як розповів сам спортсмен, зараз він тренується п’ять днів поспіль і має лиш два вихідні на відновлення.

У дитинстві, сказав спортсмен, спробував свої сили у грі на музінструментах, але будучи активним хлопцем мріяв про футбол. У 10 років взяв участь у всеукраїнській спартакіаді серед дітей з інвалідністю, де виступав у змаганнях з футболу, однак подальший відбір у юнацьку національну збірну футболу спортсменів з наслідками ДЦП не пройшов.

У 2016 році Ярослав Окапінський поїхав на свій перший чемпіонат у Запоріжжі, та до участі в змаганнях поставився досить скептично. Однак, з його слів, події розгорталися швидко і дещо несподівано — там хлопець вперше спробував себе на 400-метровій дистанції.

"Я тримався за найсильнішим хлопцем та обійшов його на фініші. Але мене схопила судома і я впав. Пам’ятаю своє розчарування, але тоді ж зрозумів, що це моя дистанція і я маю що на ній показати", — сказав волинянин.

Був період, зазначив Ярослав Окапінський, коли задумався про завершення кар’єри. Але у 2017 році Ярослав Окапінський потрапив на замітку головному тренеру Паралімпійської та Дефлімпійської збірної команди України з легкої атлетики Андрію Фатєєву. Каже: після розмови з ним з’явилась мотивація рухатися далі.

Згодом легкоатлет почав збільшувати свої рекорди, виходив змагатись на дистанції разом зі здоровими спортсменами та здобув майстра спорту України. За рік, розповів Ярослав, скоротив свій біговий час у змаганнях на дев'ять секунд.

На чемпіонаті світу у Парижі Ярослав лідирував разом із суперниками з Польщі та Бразилії, здобувши абсолютну перемогу.

"Я не вірив в те, що зможу пробігти. Потім навіть був не дуже задоволений собою, бо очікував кращий результат. Але ці емоції чемпіона світу не передати ніякими словами, ці секунд сорок ейфорії! По суті, ти тренуєшся цілий рік, щоб прожити ці сорок секунд несамовитого щастя", — зазначив спортсмен.

Як додав волинський параатлет, найголовніше — поставити мету і рухатись від невеликого до вагомого, планомірно, ставивши мету одна за одною. "Ціль і бажання – дві складові, які рано чи пізно призведуть до гарного результату!" — додав Ярослав Окапінський.

Довідково: цьогоріч літні Олімпійські та Паралімпійські ігри відбудуться у Парижі. На участь у них претендують 10 спортсменів із Волині.

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