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Під час обшуків виявили наркотики та гранату: на Чернігівщині затримали чоловіка, якого підозрюють у наркоторгівлі
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Під час обшуків виявили наркотики та гранату: на Чернігівщині затримали чоловіка, якого підозрюють у наркоторгівлі

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На Чернігівщині затримали чоловіка, якого підозрюють у наркоторгівлі
Поліцейські виявили наркотики в чоловіка. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Поліцейські затримали 57-річного жителя Ладанської громади, що на Прилуччині, який, ймовірно, збував наркотики "з рук в руки". Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернігівської області на своїй Facebook-сторінці.

Попередньо правоохоронці отримали інформацію про те, що саме цей чоловік торгує забороненими речовинами.

"Споживачі наркотиків зверталися із замовленнями та отримували від нього «товар» під час подальших особистих зустрічей. Після документування чергового факту збуту психотропної речовини поліцейські під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури та за силової підтримки спецпідрозділу «КОРД» затримали чоловіка", — йдеться у повідомленні.
Під час обшуків виявили наркотики та гранату: на Чернігівщині затримали чоловіка, якого підозрюють у наркоторгівлі
Речовина схожа на наркотики. ФОТО: Поліція Чернігівської області

В ході проведення обшуку за місцем проживання поліцейські виявили та вилучили:

  • зіп-пакети з білим порошком, схожим на амфетамін;
  • гроші;
  • більше трьох кілограмів рослинної речовини, схожої на канабіс;
  • пристрої для куріння наркотиків;
  • ручну гранату із запалом до неї, а також інші речові докази.

Під час обшуків виявили наркотики та гранату: на Чернігівщині затримали чоловіка, якого підозрюють у наркоторгівлі
Поліція вилучила речові докази. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Під час обшуків виявили наркотики та гранату: на Чернігівщині затримали чоловіка, якого підозрюють у наркоторгівлі
Граната. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчий поліції розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 (визначає відповідальність за збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та за статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Триває досудове розслідування.

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