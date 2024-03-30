Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук оприлюднила декларацію за 2023 рік 29 березня 2024.

Скільки заробила торік — у матеріалі Суспільного.

Відповідно до документа Світлана Онищук отримала 1 мільйон 7 тисяч 857 гривень зарплати в обласній військовій адміністрації, 43 тисячі 500 гривень — за роботу за сумісництвом в Івано-Франківському національному університеті нафти і газу.

Її чоловік Ігор Онищук заробив 35 тисяч 731 гривню в Університеті Короля Данила, 127 тисяч 466 гривень — у Конституційному суді України, 67 тисяч 510 гривень — у Прикарпатському національному університеті, 27 тисяч 200 гривень — у релігійній громаді Святого апостола Юди Тадея УГКЦ, 11 тисяч 227 гривень — у Національній школі суддів України.

У 2023 році Світлана Онищук зберігала 270 тисяч гривень.

З деклараціями голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації та її заступників за попередні роки можна ознайомитися за посиланням.

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