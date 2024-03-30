Жителі Дубовецької громади, що на Івано-Франківщині, висадили тисячу кущів бузку вздовж дороги, що з’єднує села Кінчаки та Озерце. Працювали на території протяжністю три кілометри. На акцію, яку в громаді назвали "Весна. Життя. Перемога", зібралися 200 учасників: працівники сільської ради, закладів культури, пожежники, освітяни, школярі.

Про це Суспільному розповіла заступниця сільського голови Дубовецької громади Тетяна Опацька.

З її слів, акцію присвятили місцевим жителям та військовослужбовцям.

"У селі Озерце залишилося троє жителів. Хочемо привернути до нього увагу. Також акцію присвятили нашим хлопцям, які воюють за незалежність України. Маємо у громаді 285 захисників. Будемо доглядати бузок і чекати на них", — каже Тетяна Опацька.

Жінка висадила кущі сортового бузку, які принесла з дому, як і багато хто з учасників акції.

До акції з висаджування бузкової алеї долучилися понад 200 жителів Дубовецької громади. Фото: Дубовецька громада

Аби висадити власні бузкові кущі до місця закладання алеї приїхав й житель Озерця Михайло Гуринович. Він перебрався у село з Івано-Франківська два роки тому, щоб доглядати старенького батька. А після його смерті залишився. Тепер хазяйнує один: садить городину. Щоб придбати продукти чи медикаменти, Михайло їздить до сусіднього села, за чотири кілометри від свого помешкання.

"Раніше питали переселенці про житло у нашому селі. Але ніхто не хоче, бо ніякої перспективи: немає магазину, газу, треба дрова. А колись тут були заселені 64 будинки", — пригадує Михайло Гуринович.

Нині Озерце славиться краєвидами й карстовою водоймою. Це приваблює туристів. У селі облаштували місце для відпочинку, проводять фестивалі усної оповіді, пленер для фотохудожників.

Голова Дубовецької громади Павло Андрусяк каже: у перспективі село може стати місцем для будівництва житлового комплексу для тих українців, які після повномасштабного вторгнення РФ виїхали до Європи. Його будуватимуть за європейські гроші.

"Розпорядники цих грошей шукають села, які вимирають, де немає людей. І намагаються інвестувати гроші європейських урядів у те, щоб робити комплекси для проживання. Створюють для тих, хто там житиме, робочі місця, переважно в сільському господарстві. Це — для того, щоб люди повернулися з-за кордону в екологічно чисті місця, де цікаво жити й можна працювати", — говорить Павло Андрусяк.

З його слів, житловий комплекс в Озерці може бути збудований наступного року. Планується, що там зможуть мешкати понад пів сотні людей. Їх можна буде залучити на перероблювання сільськогосподарської продукції.

"Пропонуємо інвестору розглянути питання створення виноградників на горі поблизу. Це — південні схили. Будуть виноградники — буде невеличка винарня", — каже Андрусяк.

Окрім Озерця, у громаді є ще два села, в яких менш ніж пів сотні жителів. Це — Вороничі й Садки.

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