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На Луганщині окупанти почали нову хвилю примусової мобілізації — Лисогор
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На Луганщині окупанти почали нову хвилю примусової мобілізації — Лисогор

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примусова мобілізація
Російські військові. Російські військові. Фото: Associated Press

У захоплених населених пунктах Луганщини російська окупаційна влада розпочала нову хвилю примусової мобілізації. Призиватимуть також й 18-річних юнаків.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Весняну хвилю примусової мобілізації у так званій "ЛНР" розпочали з призову осіб чоловічої статі 1994-2006 років народження. Тих, кому у минулому або поточному році виповнилося 18 років, знайдуть швидко, бо особисті дані молоді окупанти збирали упродовж цих двох років, зокрема, через навчальні заклади. Їхнє місцеперебування відомо", — написав він.

За його інформацією, так зване "міністерство внутрішніх справ ЛНР" має наказ силоміць доставляти чоловіків, які не з'являються у "військкомати". Чергова хвиля примусової мобілізації триватиме з квітня по липень 2024 року.

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