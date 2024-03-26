На Луганщині окупаційна влада посилює примусову мобілізацію — Лисогор

На Луганщині російська окупаційна влада посилила примусову мобілізацію. На підприємствах "військкомати" збирають списки працівників, які важливі на виробництві.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Військкомати так званої "ЛНР" збирають з підприємств списки найбільш важливих працівників з-поміж заброньованих. Зокрема, вчора і сьогодні (25 та 26 березня — ред.) відповідні документи необхідно подати в Довжанську", — написав він.

За інформацією Лисогора, тих працівників, які не увійдуть у ці списки мобілізують.

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