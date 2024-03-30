Українські військові вночі знищили дев'ять "шахедів" — Повітряні сили

Сили ППО в ніч на 30 березня знищили дев'ять дронів-камікадзе типу Shahed, якими окупанти атакували Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Армія РФ випустила 12 ударних БПЛА з мису Чауда (тимчасово окупований Крим). Також росіяни завдали ударів чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Донецькій області.
Генерал-лейтенант зазначив, що мобільними вогневими групами було знищено дев'ять дронів-камікадзе у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей.