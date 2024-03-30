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Українські військові вночі знищили дев'ять "шахедів" — Повітряні сили
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Українські військові вночі знищили дев'ять "шахедів" — Повітряні сили

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Український військовий. Фото: Сумська ОВА

Сили ППО в ніч на 30 березня знищили дев'ять дронів-камікадзе типу Shahed, якими окупанти атакували Україну.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Армія РФ випустила 12 ударних БПЛА з мису Чауда (тимчасово окупований Крим). Також росіяни завдали ударів чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Донецькій області.

Генерал-лейтенант зазначив, що мобільними вогневими групами було знищено дев'ять дронів-камікадзе у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

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