У ніч з 29 на 30 березня армія РФ атакувала Полтавську область БпЛА. Внаслідок влучання пошкоджений інфраструктурний об'єкт. У цей час в області оголошували про повітряну тривогу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Інфраструктурний обʼєкт, в який поцілили шахедами, розташований на території Полтавського району. В нього було кілька влучань. Постраждалих та травмованих немає.

Загалом уночі Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски 12 ударних БпЛА "Shahed-136/131". 9 із них знищили підрозділи мобільних вогневих груп у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей, повідомили на facebook-cторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Також уночі армія РФ випустила чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400.

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