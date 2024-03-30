Минулої доби, 29 березня, російські військовослужбовці завдали 442 удари по території дев'яти населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 30 березня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Армія РФ завдала 442 удари по території дев'яти міст та сіл Запорізької області:

три рази з авіації та дев'ять — з РСЗВ обстріляли Малу Токмачку та Роботине;

91 БпЛА атаку здійснили по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Новоандріївці;

339 артилерійських ударів застосували по Гуляйполю, Оріхову, Новоданилівці, Малій Токмачці, Роботиному, Новоандріївці, Малинівці, Левадному та Воздвиженці.

"Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів у Оріхові виникла пожежа у житловому будинку (з третього по п'ятий поверх) на загальній площі 450 кв.м. Рятувальники загасили загоряння. Загиблих чи травмованих внаслідок цього немає, повідомили у ГУ ДСНС України із Запорізької області.

Водночас на Оріхівському напрямку російській військові здійснили чотири атаки північно-західніше Вербового Запорізької області, їх відбили Сили оборони України, зазначили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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