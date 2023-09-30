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За добу на Запоріжжі армія РФ завдала 130 ударів по 21 населеному пункту
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За добу на Запоріжжі армія РФ завдала 130 ударів по 21 населеному пункту

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За добу військові РФ 130 разів обстріляли 21 населений пункт Запорізької області
Наслідки російських обстрілів на Запоріжжі, 30 вересня 2023 року. Фото: ГУ Національної поліції в Запорізькій області

Протягом минулої доби, 29 вересня, військові РФ завдали 130 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 30 вересня, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.

За добу на Запоріжжі армія РФ завдала 130 ударів по 21 населеному пункту
Наслідки російських обстрілів на Запоріжжі, 30 вересня 2023 року. Фото: ГУ Національної поліції в Запорізькій області

Армія РФ 130 разів обстріляла міста та села Запорізької області:

  • п'ять авіабомб застосували по Оріхову, Новодарівці та Роботиному;
  • дев'ять разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню Оріхів, Малу Токмачку, Новоандріївку, Новоданилівку, Левадне, Степове;
  • чотири БПЛА атаки здійснили по Новоданилівці, Новодарівці й Роботиному;
  • 112 артилерійських ударів завдали по території Таврійського, Гуляйполя, Білогір'я, Малинівки, Преображенки, Полтавки, Кам'янського, Лобкового, Малих Щербаків та інших прифронтових населених пунктах.
За добу на Запоріжжі армія РФ завдала 130 ударів по 21 населеному пункту
Наслідки російських обстрілів на Запоріжжі, 30 вересня 2023 року. Фото: ГУ Національної поліції в Запорізькій області
"Надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
За добу на Запоріжжі армія РФ завдала 130 ударів по 21 населеному пункту
Наслідки російських обстрілів на Запоріжжі, 30 вересня 2023 року. Фото: ГУ Національної поліції в Запорізькій області

Водночас на Мелітопольському напрямку українські військові продовжують наступальну операцію. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаки російської армії в районах Роботиного та Вербового, де окупанти намагалися відновити втрачене положення, зазначили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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