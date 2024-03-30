У Гонконгу закрилось американське "Радіо Вільна Азія": що відомо

29 березня "Радіо Вільна Азія", яке фінансується США, повідомило про закриття свого гонконзького бюро у Китаї через занепокоєння щодо безпеки своїх працівників.

Про це пише Reuters.

Закриття радіостанції відбулося після запровадження нового закону про національну безпеку, що передбачає покарання від кількох років до довічного за державну зраду, заколот, розголос державної таємниці, шпигунство та втручання іноземних сил.

"Дії влади Гонконгу, включно з посиланням на радіостанцію як на "іноземну силу", викликають серйозні сумніви щодо нашої здатності працювати в безпеці", — заявив президент радіокомпанії.

Критики нового закону стверджують, що документ надає владі ширші повноваження для придушення інакомислення. Водночас китайська влада каже, що закон необхідний для відновлення порядку у фінансовому центрі після масових продемократичних протестів у 2019 році.

Закон набув чинності 23 березня після того, як був одноголосно ухвалений пропекінським законодавчим органом Гонконгу.

Як пише Reuters, в останні роки ліберальні ЗМІ Гонконгу, такі як газета Apple Daily, Stand News і Citizens' Radio, були змушені закритися під тиском влади.

Уряд Гонконгу у відповіді агентству Reuters заявив, що не коментуватиме рішення радіостанції, але "засуджує усі висловлювання, що викликають страх і паплюження".