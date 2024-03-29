Протягом доби на фронті відбулось понад 60 бойових зіткнень — Генштаб

Українські військові продовжують завдавати російським окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж усієї лінії фронту.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ ввечері 29 березня.

Протягом доби росіяни здійснили 38 ракетних і 59 авіаційних ударів, а також 72 обстріли з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. На фронті відбулося 61 бойове зіткнення.

Яка ситуація на полі бою

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Армія РФ завдала авіаційних ударів у районах населених пунктів Бочкове, Успенівка, Хрипуни Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Заріччя, Леонівка Чернігівської області, Олексіївка, Миропілля Сумської області, Ветеринарне, Вовчанськ, Потихонове Харківської області.

На Куп'янському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківщини.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 10 атак у районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Ізюмське Харківської області, Новоєгорівка Луганської області та Ямполівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка, Невське Луганської області та Серебрянське лісництво.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки у районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Армія РФ завдала авіаційних ударів у районах населених пунктів Часів Яр та Іванівське Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Калинівка, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 16 атак у районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Новобахмутівка, Межове, Яснобродівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати окупантів у районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області, де армія РФ понад 20 разів намагалася прорвати оборону українських військ. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку армія РФ за підтримки авіації здійснила 2 безуспішні атаки на позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Оріхів, Новоданилівка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Білогір’я та Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби окупанти здійснили 2 атаки позицій ЗСУ на лівому березі Дніпра. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Микільське Херсонської області та місто Херсон.

Українська авіація завдала ударів по 1 пункту управління, 1 зенітно-ракетному комплексу та 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 артилерійському засобу росіян.