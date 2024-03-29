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На Донеччині загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Іван Марусяк
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На Донеччині загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Іван Марусяк

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Загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Іван Марусяк
На війні загинув боєць з Прикарпаття Іван Марусяк. Фото: Facebook/Коршівська ОТГ

На Донеччині поліг солдат з Коршівської громади Коломийського району, що на Івано-Франківщині, Іван Марусяк.

Про це повідомили на Facebook-сторінці громади.

Іван Марусяк народився у 1983 році. Військовослужбовець загинув 27 березня 2024 року поблизу села Новомихайлівка Покровського району.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Поділяємо вашу скорботу, сумуємо разом з вами", — йдеться у дописі.

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