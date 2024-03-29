На Донеччині поліг солдат з Коршівської громади Коломийського району, що на Івано-Франківщині, Іван Марусяк.
Про це повідомили на Facebook-сторінці громади.
Іван Марусяк народився у 1983 році. Військовослужбовець загинув 27 березня 2024 року поблизу села Новомихайлівка Покровського району.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Поділяємо вашу скорботу, сумуємо разом з вами", — йдеться у дописі.
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