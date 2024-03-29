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В Ужгороді затримали чоловіка за підозрою у нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику поліції
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В Ужгороді затримали чоловіка за підозрою у нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику поліції

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В Ужгороді затримали підорюваного у нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику поліції
В Ужгороді затримали підорюваного у нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику поліції. Фото: Нацполіція Закарпаття

В Ужгороді правоохоронці затримали 37-річного місцевого жителя, якого підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику поліції.

Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції у Закарпатській області Ганна Дан.

За її словами, поліцейські намагалися припинити порушення водія автомобіля BMW, який здійснював різкі маневри на одній із вулиць центральної частини міста, неподалік пішохідної зони.

"На законні вимоги правоохоронців водій почав агресивно себе поводити та наніс тілесні ушкодження співробітнику поліції. 37-річного зловмисника правоохоронці затримали одразу на місці події", — розповіла Ганна Дан.

Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 345Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень Кримінального кодексу України.

Речниця Нацполіції додала, що чоловіку загрожує до 5 років увʼязнення. Окрім цього на нього буде складено й адміністративні матеріали за порушення ПДР.

Суспільне намагається отримати коментар від підозрюваного, що з'ясувати всі обставини справи.

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