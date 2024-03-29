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З бюджету додатково виділили понад 10 млн грн для сумських медзакладів
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З бюджету додатково виділили понад 10 млн грн для сумських медзакладів

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До обласного бюджету Сумщини внесли зміни. Зокрема, додаткові понад 10 млн грн спрямували на медичні установи.

Згідно з розпорядженням начальника Сумської ОВА, обсяг бюджетних призначень загального фонду управлінню охорони здоров’я Сумської ОДА збільшили на 9 415 400 гривень.

Ці кошти розподілять між трьома медзакладами. 9 340 000 гривень виділяють "Сумській обласній клінічній лікарні" на придбання комплектуючих для ангіографічної системи, а саме: рентгенівської трубки, робочої станції для зберігання знімків оперативних втручань та монітору 3D навігаційної станції.

75 400 гривень піде на "Сумський обласний Центр медико-соціальної експертизи" для підключення та обслуговування електронної системи охорони здоров’я.

Також із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) передадуть 980 000 гривень, які витратять на придбання медичного обладнання для "Обласного клінічного перинатального центру".

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