Що задекларували міські голови Тисмениці, Косова, Снятина та Бурштина

Голови Тисменицької, Косівської, Снятинської та Бурштинської громад опублікували на сайті НАЗК свої декларації за 2023 рік. Це — Тетяна Градюк, Юрій Плосконос, Анатолій Шумко та Василь Андрієшин.

Скільки вони заробили торік та які заощадження мали, — читайте в матеріалі Суспільного.

Що задекларувала за 2023 рік голова Тисменицької громади Тетяна Градюк

Тетяна Градюк подала свою декларацію за 2023 рік 29 березня 2024 року.

Як йдеться в документі, торік Тетяна Градюк отримала 529 тисяч 445 гривень від Тисменицької міської ради. Заощадження голова Тисменицької громади не задекларувала.

Тетяна Градюк вказала два рахунки в банку, інформації про них немає.

У 2023 році її мама Ганна Козюба стала власницею будинку в селі Хом’яківка Тисменицької громади площею 68 м². Ціну житла вона не вказала.

Яке майно зареєструвала Тетяна Градюк до 2023 року

Згідно з декларацією з 2014 року Тетяна Градюк має земельну ділянку в Тисмениці площею 786 м². З 2017 року вона має право користування квартирою у Тисмениці площею 48 м², власницею якої є Любов Тупісь. Чоловік голови Тисменицької громади Василь Градюк має земельну ділянку в Хом’яківці. Проте площа та рік купівлі ділянки — невідомі. Також у документі не вказані ціни на нерухомість, яку задекларувала Тетяна Градюк.

З 2011 року Василь Градюк має сільськогосподарську техніку МТЗ. Її вартість не вказана.

Що задекларував за 2023 рік голова Косівської громади Юрій Плосконос

Юрій Плосконос опублікував свою декларацію за 2023 рік 29 березня 2024 року.

У документі йдеться, що голова Косівської громади торік отримав 538 тисяч 322 гривні зарплати та 3 тисячі 63 гривні соцвиплат від управління соцзахисту населення Косівської районної військової адміністрації.

У 2023 році він мав 21 тисячу євро заощаджень у готівці.

Юрій Плосконос вказав у декларації один рахунок у банку, проте інформації про нього немає.

Яке майно зареєстрував Юрій Плосконос до 2023 року

Як йдеться у декларації, з 2002 року Юрій Плосконос має:

дві земельні ділянки в Косові площами 1000 м² та 885 м². Їхня вартість не вказана.

у 2005 році він придбав магазин у Косові площею 86 м², у 2006 — склад площею 92 м² у селі Смодна Косівської тергромади;

взяв у оренду в Косівської міської ради земельну ділянку площею 38,75 м² (2006 рік);

у 2007 році він став власником дачного будинку площею 24 м² та земельних ділянок площами 2500 м² і 2814 м² у селі Вербовець Косівської громади;

у 2016 році він узяв у оренду в Смоднянської сільської ради земельну ділянку площею 320 м². Вартість землі у декларації не вказана;

у 2019 році Юрій Плосконос купив будинок у Косові площею 214 м² за 420 тисяч гривень.

Згідно з декларацією Юрій Плосконос має такий транспорт:

з 2001 року — легковий автомобіль 1995 року випуску ВАЗ 2109;

з 2005 року — легковий автомобіль Fiat Doblo 2002 року випуску;

з 2008 року — легковий автомобіль 1987 року випуску УАЗ 3151;

з 2010 року — вантажний автомобіль ГАЗ 53-12 СПГ 1992 року випуску.

Скільки коштує цей транспорт — невідомо.

Що задекларував за 2023 рік голова Снятинської громади Анатолій Шумко

Декларацію за 2023 рік Анатолій Шумко опублікував 29 березня 2024 року.

Згідно з документом торік він заробив у Снятинській міській раді 754 тисячі 185 гривень та отримав 64 тисячі 837 гривень пенсії. Його дружина Світлана Шумко заробила 166 тисяч 950 гривень, займаючись підприємництвом, та 32 тисячі 493 гривні зарплати. Син Максим Шумко отримав 274 тисячі 699 гривень від обласного військового комісаріату.

Заощадження Анатолій Шумко не задекларував.

У декларації голова Снятинської громади вказав два свої рахунки в банках та два — дружини. Інформації про них немає.

У 2023 році Анатолій Шумко погасив кредит, який взяв у 2021 році на 70 тисяч 982 гривні. Його дружина на кінець 2023 року мала 45 тисяч доларів боргу.

Яке майно зареєстрував Анатолій Шумко до 2023 року

Анатолій Шумко має таку нерухомість:

з 2005 року — земельну ділянку у Снятині площею 1000 м² (ціна не вказана);

з 2008 року — земельну ділянку у Снятині площею 2500 м², ціна якої на той час складала 1 тисячу 120 гривень;

з 2009 року — земельну ділянку у Снятині площею 1200 м² (ціна не вказана);

з 2010 року — будинок у Снятині площею 216,8 м² (ціна не вказана);

з 2014 року — земельну ділянку у Снятині площею 15000 м², ціна якої — 8 тисяч 141 гривня;

з 2021 року — будинок площею 63,3 м² у селі Устя Снятинської громади вартістю на той час 30 тисяч 93 гривні, три земельні ділянки у Снятині площами 2500 м² (вартість — 10 тисяч гривень), 700 м² (вартість — 460 гривень), 19 300 м² (вартість — 13 тисяч 968 гривень), дві земельні ділянки в селі Устя площами 2459 м², (вартість — 30 тисяч гривень), 1480 м² (вартість — 15 тисяч гривень) та відокремлену фермерську садибу у Снятині площею 408,2 м², її ціна не вказана.

Дружині голови Снятинської громади належить така нерухомість:

з 2006 року — будинок у Снятині площею 72,8 м². На той час він коштував 30 тисяч 117 гривень;

з 2007 року — будівля-смолярня у Снятині площею 89,6 м², яка вартувала 7 тисяч 853 гривні;

з 2009 року — земельні ділянки у Снятині площами 417 м² та 313 м² (вартість не вказана);

з 2011 року — земельну ділянку площею 1211 м² в селі Потічок Снятинської громади, яка коштувала 22 тисячі 908 гривень, та дві земельні ділянки у Снятині площами 1200 м² (вартість — 21 тисяча 220 гривень) та 1000 м² (вартість — 29 тисяч 833 гривні);

з 2021 року — кафе у Снятині площею 245,3 м². Його вартість на той час — 114 тисяч 600 гривень).

Також Світлана Шумко з 2012 року орендує земельні ділянки у Снятинської міської ради:

у Снятині — площею 138 081 м² (вартість на 2012 рік — 180 тисяч 338 гривень);

у селі Будилів — площею 29 751 м² (вартість на 2012 рік — 56 тисяч 706 гривень).

Анатолій Шумко з 2007 року має причіп того ж року випуску, його ціна не вказана. У 2012 році він купив легковий автомобіль 2006 року випуску — ВАЗ 21214. Також він отримав право користування легковим авто Land Rover Range Rover Sport 2008 року випуску, власницею якого є його дружина. Вартість цього транспорту не вказана. З 2021 року Анатолій Шумко має легковий автомобіль Lada Niva того ж року випуску, який купив за 429 тисяч 660 гривень, та причіп, вартість якого — 8 тисяч гривень.

Світлана Шумко з 2012 року має право на користування легковим автомобілем Mitsubishi Outlander 2008 року випуску, власником якого є Михайло Єремійчук.

Син Назар Шумко з 2011 року має мотоцикл Viper 50QT. Скільки він коштує — невідомо. Ще один син Максим Шумко з 2017 року має вантажний автомобіль Citroen Nemo 2012 року випуску, який у 2017 році коштував 70 тисяч 100 гривень.

У декларації також пише, що Анатолій Шумко з 2004 року разом із дружиною та сином Назаром Шумком мають частку у статутному капіталі фермерського господарства "Лан". Вартість частки — 400 гривень.

Що задекларував за 2023 рік голова Бурштинської громади Василь Андрієшин

Василь Андрієшин подав свою декларацію 29 березня 2023 року.

Згідно з документом торік Василь Андрієшин заробив у Бурштинській міській раді 634 тисячі 157 гривень, також він отримав 114 тисяч 774 гривні пенсії та 79 тисяч 592 гривні відсотків від "Ощадбанку". Його дружина Ярослава Андрієшин отримала 300 тисяч 60 гривень зарплати за основним місцем роботи. Джерелом доходу зазначена Оксана Мухіна.

Також Ярослава Андрієшин отримала 37 тисяч 800 гривень від надання майна в оренду Олегу Матейку, 180 тисяч 698 гривень доходу від "Прикаратенерготрейду", 45 тисяч гривень від надання майна в оренду підприємству "СТМ-ІВА", 9 тисяч 745 гривень від надання в оренду майна товариству "Мрія Фармінг Карпати", 6 тисяч 127 гривень від надання майна в оренду приватному підприємству "Галицькі аграрні інвестиції", 1 тисячу гривень доходу від Олександра Отрохова, 1 тисячу 500 гривень доходу від Галини Остап'юк та 65 тисяч 711 гривень пенсії.

У 2023 році Василь Андрієшин зберігав 74 тисячі 243 гривні на рахунку у "ПриватБанку", 151 тисячу 581 гривню, 30 тисяч 175 гривень, 320 гривень та 712 тисяч гривень на рахунках в "Ощадбанку", також спільно з дружиною вони зберігали готівкою 100 тисяч гривень та 20 тисяч доларів. Ярослава Андрієшин зберігала 1 тисячу 19 гривень на рахунку в "ПриватБанку" та 5 гривень на рахунку в "Ідея Банку".

Василь Андрієшин задекларував 12 рахунків у банках, його дружина — 6.

У 2023 році Ярослава Андрієшин купила причіп MASTER-TECH 2019 року випуску за 43 тисячі 311 гривень.

Яке майно зареєстрував Василь Андрієшин до 2023 року

Згідно з декларацією Василь Андрієшин має таку нерухомість:

з 2006 року — в Івано-Франківську квартиру площею 86,8 м², гараж площею 42,6 м² (ціна не вказана);

з 2015 року має право на користування будинком площею 85,7 м² у селі Новий Мартинів Бурштинської громади. Власницею житла є його дружина. Ціна не вказана;

з 2022 року — у Новому Мартинові будинок площею 66,3 м² (ціна на той час — 173 тисячі 545 гривень), земельну ділянку площею 1867 м² (ціна на той час — 26 тисяч 455 гривень).

Ярослава Андрієшин з 2005 року має нежитлові приміщення в цокольному поверсі площею 179,4 м² в Івано-Франківську (ціна на 2005 рік — 379 тисяч 478 гривень). У 2016 році купила земельну ділянку площею 530 м² у селі Угринів Івано-Франківського району за 37 тисяч 100 гривень, у 2022 — земельну ділянку в Новому Мартинові площею 633 м² (ціна не вказана).

Також Ярослава Андрієшин здає майно в оренду:

земельні ділянки у селі Дем’янів Бурштинської громади площами 1954 м² та 12 192 м² приватному підприємству "Галицькі аграрні інвестиції";

земельні ділянки площами 11 206 м² та 11 208 м² у селі Тенетники Бурштинської громади ТОВ "Мрія Фармінг Карпати".

Василь Андрієшин з 2009 року має легковий автомобіль Sitroen Jumpu 2003 року випуску, який купив за 60 тисяч гривень. У 2011 році він купив вантажний автомобіль JAC HFC 1020K 2008 року випуску за 45 тисяч гривень. З 2021 року у власності Василя Андрієшина — легковий автомобіль Chevrolet Trax 2017 року випуску за 186 тисяч 578 гривень.

Дружина голови Бурштинської громади з 2008 року має легковий автомобіль Mitsubishi Colt 2008 року випуску. Його ціна на той час складала 90 тисяч гривень. У 2021 році Ярослава Андрієшин придбала вантажний автомобіль ЗІЛ-ММЗ 554М 1990 року випуску за 35 тисяч гривень, екскаватор ATLAS 1304 LC 1991 року випуску за 160 тисяч гривень та вантажний автомобіль Foton BJ1043 2006 року випуску за 100 тисяч гривень.

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