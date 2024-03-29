На Сумщині триває зведення фортифікаційних споруд. Про хід будівництва, про те, чи буде Сумщина готова при необхідності відбити новий наступ армії Росії та чи всього вистачає будівельникам дізнавались кореспонденти Суспільного.

Сергій приїхав на Сумщину з Харківщини. Говорить, що на будівництві фортифікаційних споруд працює останні 1,5 місяця: "Повинні дороги строїть, правильно, зараз нас послали сюди, так як людей немає, строїмо окопи. Ну яка у мене професія, бо я умію трошки строїть, я будівельник, вогневі споруди з бетона ставимо, варимо".

Будівництво фортифікаційних споруд на Сумщині. Суспільне Суми

Віднедавна працювати на об'єктах розпочали цілодобово та у вихідні, говорить начальник Сумської військової адміністрації Володимир Артюх. Там, де споруди зводяться в безпосередній близькості до кордону з РФ, працюють військові будівельники: "Гроші є, техніка є, не вистачає трошки часу, бо погода була, дощі, після зими земля дуже волога, тобто є обмеження".

Володимир Артюх. Суспільне Суми

Аби закінчити роботи на Сумщині, сказав Володимир Артюх, необхідно ще кілька тижнів. Нині проблем з робочою силою в області немає: "Питання з ТЦК і Генеральним штабом вирішені, тобто ті люди які працюють на оборонних об'єктах, на сьогодні не викликають до ТЦК".

Будівництво фортифікаційних споруд на Сумщині. Суспільне Суми

Один з замовників будівництва фортифікаційних споруд у Сумській області є Служба відновлення регіону. Ця структура виконує функції розподілу грошей, доведення їх до підрядників і контролю за ходом та якістю будівництва. Заступник начальника цієї структури Вадим Надиров говорить, місце розташування всієї фортифікації обиралося військовими: "Споруди проходили вибухові випробування, середнім боєзапасом який зараз використовує ворог. Тобто не самим потужним, але й не найменшим, тобто не міною й не 120-мм снарядом".

Будівництво фортифікаційних споруд на Сумщині. Суспільне Суми

У будівництві, додає Вадим Надиров, застосовуються виключно українські матеріали. Того, чого не вистачає на Сумщині, привозять з інших регіонів. У роботі над уніфікованою гофрованою спорудою брали участь українські інженери, які пов'язані зі збройними силами України: "Цей бліндаж має місця для відпочинку особового складу, можна проводити стабілізаційні заходи для поранених, місця для роботи командира, опалення, запасний вихід".

Фортифікаційні споруди на Сумщині. Суспільне Суми

На питання, чому роботи виконують зараз, на третьому році повномасштабної війни, Володимир Артюх відповів: "За рахунок місцевих бюджетів і частково державних бюджетів ця робота виконувались і ці роботи виконані. Вони в основному виконувались у безпосередній близькості, як кажуть перша лінія оборони, там ми працювали".

Фортифікаційні споруди на Сумщині. Суспільне Суми

Нині ж, за словами очільника області, сили оборони володіють всією необхідною інформацією стосовно можливих дій з боку Росії на Сумському напрямку: "Сьогодні, чисельність наших збройних сил тут, вона відповідає тим загрозам, які несуть війська з боку Росії. І відповідно реагує на всі відповідні виклики і загострення. Тому сьогодні якогось такого випадкового наступу не може бути".

Фортифікаційні споруди на Сумщині. Суспільне Суми

За інформацією прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, озвученою на початку березня, від початку року з держбюджету на фортифікаційні споруди та будівництво оборонних рубежів, планують виділити 20 мільярдів гривень, із них 1,8 млрд призначені Сумщині.

Фортифікаційні споруди на Сумщині. Суспільне Суми

У Сумській ОВА повідомили, що фортифікаційні споруди на Сумщині будують 26 компаній підрядників із різних областей України. Закінчити будівцтво планують за кілька тижнів.

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