На Буковині планують звести багатоповерхівки для вимушених переселенців

У Чернівецькій області планують побудувати багатоповерхівки на понад 650 квартир для вимушених переселенців. Зараз в області орієнтуються на облаштування житла для переселенців, де вони зможуть проживати постійно.

Про це у коментарі Суспільному розповіла заступниця начальника Чернівецької ОВА Альона Атаманюк.

Пʼять будинків планують звести в межах двох проєктів. Гроші на це виділив Європейський Союз. Завершити будівництво планують до березня 2025 року.

"Ми перебуваємо на різних етапах: десь — на етапі проєктування, десь — на етапі більш просунутих робіт", — каже Атаманюк.

Будинки планують звести в Чернівецькій та Хотинській громадах. В Хотинській громаді розташують три триповерхових будинки по 8 квартир в кожному і перебудують станцію крові в Хотині. Будуватимуть в межах проєкту Міжнародної асоціації міграції.

В межах проєкту НЕФКО побудують дві багатоповерхівки в Чернівецькій громаді. В них буде близько 300 квартир для вимушених переселенців.

Проєкт будинків, які будуватимуть в межах проєкту НЕФКО. Фото: Чернівецька міська рада

Крім цього, у Чернівцях такою планують збудувати два будинки в межах проєкту Міжнародної асоціації міграції. В кожному планують облаштувати 329 квартир.

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