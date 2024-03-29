У Розсошенцях Щербанівської громади чемпіон світу з пауерліфтингу В’ячеслав Петров безкоштовно тренує дітей. Починають від найпростіших фізичних розминок до силових навантажень.

Про це він розповів Суспільному.

Тренування проводить чемпіон Європи та світу В’ячеслав Петров.

В’ячеслав Петров зі своїми учнями. Фото: Суспільне Полтава

"Знаю не мало, хочу щоб і діти щось знали і розуміли. Хочу передати те, що я за своє життя навчився, щоб «жали», виступали. Здоровий спосіб життя хай ведуть, а не бігають отам. Як прийшли сюди, то хай щось роблять", — чемпіон Європи та світу з пауерліфтингу В’ячеслав Петров.

Тренування розпочинають із розминки, далі – силові вправи. Найголовніше, каже, тренер для вихованців – бажання, мотивація та здібності. Перш ніж займатися пауерліфтингом, потрібно пройти медичне обстеження.

"Якщо є захворювання, то я не реабілітолог. Це треба з лікарем спілкуватися, треба його показувати. Якщо є викривлення, я можу це вирівняти тренуваннями", — додав В’ячеслав Петров.

Олександр Порохня, пауерліфтер. Фото: Суспільне Полтава

Нині в спортзалі у Розсошенцях у В’ячеслава Петрова тренуються троє дітей віком від 14 років. Один з них – Олександр Порохня. Він у спорті більше трьох років, має п’ять перемог по жиму лежачи на чемпіонатах області.

Чемпіон світу з пауерліфтингу В’ячеслав Петров безкоштовно тренує дітей. Фото: Суспільне Полтава

"Подобається просто, відчуваю себе гарно після тренування. Дає гарне самопочуття, гарну фізичну форму", — розповів пауерліфтер Олександр Порохня.

Своїх вихованців В’ячеслав Петров тренує безплатно. Їх кількість хоче збільшити.

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