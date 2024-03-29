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Чемпіон світу з пауерліфтингу В’ячеслав Петров безкоштовно тренує дітей на Полтавщині
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Чемпіон світу з пауерліфтингу В’ячеслав Петров безкоштовно тренує дітей на Полтавщині

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У Розсошенцях Щербанівської громади чемпіон світу з пауерліфтингу В’ячеслав Петров безкоштовно тренує дітей. Починають від найпростіших фізичних розминок до силових навантажень.

Про це він розповів Суспільному.

Тренування проводить чемпіон Європи та світу В’ячеслав Петров.

Чемпіон світу з пауерліфтингу В’ячеслав Петров безкоштовно тренує дітей на Полтавщині
В’ячеслав Петров зі своїми учнями. Фото: Суспільне Полтава

"Знаю не мало, хочу щоб і діти щось знали і розуміли. Хочу передати те, що я за своє життя навчився, щоб «жали», виступали. Здоровий спосіб життя хай ведуть, а не бігають отам. Як прийшли сюди, то хай щось роблять", — чемпіон Європи та світу з пауерліфтингу В’ячеслав Петров.

Тренування розпочинають із розминки, далі – силові вправи. Найголовніше, каже, тренер для вихованців – бажання, мотивація та здібності. Перш ніж займатися пауерліфтингом, потрібно пройти медичне обстеження.

"Якщо є захворювання, то я не реабілітолог. Це треба з лікарем спілкуватися, треба його показувати. Якщо є викривлення, я можу це вирівняти тренуваннями", — додав В’ячеслав Петров.

Чемпіон світу з пауерліфтингу В’ячеслав Петров
Олександр Порохня, пауерліфтер. Фото: Суспільне Полтава

Нині в спортзалі у Розсошенцях у В’ячеслава Петрова тренуються троє дітей віком від 14 років. Один з них – Олександр Порохня. Він у спорті більше трьох років, має п’ять перемог по жиму лежачи на чемпіонатах області.

Чемпіон світу з пауерліфтингу В’ячеслав Петров безкоштовно тренує дітей на Полтавщині
Чемпіон світу з пауерліфтингу В’ячеслав Петров безкоштовно тренує дітей. Фото: Суспільне Полтава

"Подобається просто, відчуваю себе гарно після тренування. Дає гарне самопочуття, гарну фізичну форму", — розповів пауерліфтер Олександр Порохня.

Своїх вихованців В’ячеслав Петров тренує безплатно. Їх кількість хоче збільшити.

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