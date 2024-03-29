Втрати Волині: на Запоріжжі загинули ще троє воїнів

29 березня в громадах області повідомили, що у боях з російськими військами загинули ще троє бійців з Волині: Василь Кульпа, Володимир Войтюк і Антон Кравченко.

Володимир Войтюк

30 січня 2024 року в районі населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області загинув військовослужбовець Володимир Войтюк, повідомили в Рожищенській міськраді.

Володимир Войтюк. Рожищенська міська рада

Полеглому захиснику було 50 років. Він служив із перших днів повномасштабної війни. Був на передовій у складі 100-ї окремої бригади.

Василь Кульпа

В суботу, 30 березня у селі Козин Луцького району прощатимуться з полеглим на війні 47-річним захисником Василем Кульпою. Боєць був помічником гранатометника.

Василь Кульпа. Рожищенська міська рада

За даними Рожищенської міськради, волинянин загинув 26 березня 2024 року поблизу населеного пункту Вербове Запорізької області.

Антон Кравченко

Військовослужбовцю з Луцька Антону Кравченку було 36 років. Він служив на посаді заступника командира бойової машини, був навідником оператором механізованого батальйону.

Як повідомили у міськраді, молодший сержант загинув 26 липня 2023 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Роботине Запорізької області.

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