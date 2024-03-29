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Втрати Волині: на Запоріжжі загинули ще троє воїнів
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Втрати Волині: на Запоріжжі загинули ще троє воїнів

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29 березня в громадах області повідомили, що у боях з російськими військами загинули ще троє бійців з Волині: Василь Кульпа, Володимир Войтюк і Антон Кравченко.

Володимир Войтюк

30 січня 2024 року в районі населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області загинув військовослужбовець Володимир Войтюк, повідомили в Рожищенській міськраді.

Загинув боєць ЗСУ з Волині Володимир Войтюк
Володимир Войтюк. Рожищенська міська рада

Полеглому захиснику було 50 років. Він служив із перших днів повномасштабної війни. Був на передовій у складі 100-ї окремої бригади.

Василь Кульпа

В суботу, 30 березня у селі Козин Луцького району прощатимуться з полеглим на війні 47-річним захисником Василем Кульпою. Боєць був помічником гранатометника.

Загинув боєць з Волині Василь Кульпа
Василь Кульпа. Рожищенська міська рада

За даними Рожищенської міськради, волинянин загинув 26 березня 2024 року поблизу населеного пункту Вербове Запорізької області.

Антон Кравченко

Військовослужбовцю з Луцька Антону Кравченку було 36 років. Він служив на посаді заступника командира бойової машини, був навідником оператором механізованого батальйону.

Як повідомили у міськраді, молодший сержант загинув 26 липня 2023 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Роботине Запорізької області.

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