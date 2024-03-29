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В Україну повернули тіла 121 загиблого військового
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В Україну повернули тіла 121 загиблого військового

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Україна повернула тіла 121 загиблого військовослужбовця
Україна повернула тіла 121 загиблого військовослужбовця. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Сьогодні 29 березня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 121 полеглого військовослужбовця.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема вдалося репатріювати 12 тіл військових, які воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих на Донецькому напрямку та двох бійців із Запорізького напрямку.

Тепер Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла військових передадуть родинам для поховання.

15 березня в Україну також повернули тіла 100 загиблих захисників.

Раніше, 16 лютого, в Україну повернули тіла 58 загиблих оборонців.

Перед тим на підконтрольну уряду України територію у п'ятницю, 26 січня, повернули тіла (останки) 77 оборонців України.

27 жовтня 2023 року Україні вдалося повернути тіла 50 загиблих захисників.

15 вересня 2023 року у Координаційному штабі поінформували, що Україна повернула тіла 51 полеглого захисника.

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