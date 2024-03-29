На Тернопільщині за гроші громади й лікарні відремонтували відділення для дітей

У Чортківській міській лікарні відкрили нове педіатричне відділення. Воно розраховане на 15 пацієнтів.

Про це розповів Суспільному директор лікарні Ростислав Шульський.

За його словами, відремонтували приміщення, яке раніше працювало, як стоматологія.

Нове педіатричне відділення у Чортківській міській лікарні. Фото: Суспільне Тернопіль

Завідувачка педіатричного відділення Наталія Гладка каже, що тут лікуватимуть пацієнтів від народження до 18 років.

"У відділенні є 6 палат, кожна з них зроблена в індивідуальному стилі. Є малюнки на стінах, в кожній палаті, є окремі санвузли. Цього раніше не було у нас у відділеннях, раніше були тільки один умивальник на палату. Є холодильник, бактерицидна лампа, пеленальні столики, телевізори, кондиціонери".

Завідувачка педіатричного відділення Наталія Гладка. Фото: Суспільне Тернопіль

Директор медзакладу Ростислав Шульський розповідає, що ремонтували це відділення майже рік.

"У 2021 році, коли лікарня перейшла під місцеву владу, відповідно, ми шукали моменти оптимізації і раціонального використання коштів. Тому було вирішено перенести 2 відділення наших, терапевтичне і неврологічне, вони були за межами нашої територіальної громади. Вони знаходилися на Заводській територіальній громаді, відповідно, потрібно було доставлення пацієнтів, лікарів-консультантів, їжі, аналізів, тому виникла потреба це все перенести в стаціонарний корпус. Коли ми це все перенесли в стаціонарний корпус, то ми стикнулись з тим, що місця не вистачало. Після перенесення стоматологічної міської поліклініки з нашої території на іншу ділянку, звільнилося ціле крило нашого четвертого поверху".

Директор медзакладу Ростислав Шульський. Фото: Суспільне Тернопіль

Міський голова Чорткова Володимир Шматько каже, що на цей ремонт виділила власні кошти лікарня та громада.

"Тут орієнтовно вкладено близько восьми мільйонів гривень: 5 з місцевого бюджету, тобто, платників податків, три мільйони — це гроші, які заробили лікарі, надаючи послуги нашої лікарні від Національної служби здоров’я. Хочу наголосити, що тут вдалося багато зекономити, бо ми не робили це класично так, як це роблять тендера, приватні компанії, це дуже багато роботи зроблено силами працівників лікарні. Тут ми намагалися зробити так, щоб договори були заключені з місцевими підприємцями, які працюють, оплачують податки в нашій громаді"

Міський голова Чорткова Володимир Шматько. Фото: Суспільне Тернопіль

На запитання щодо такого використання коштів під час війни Володимир Шматько відповів так:

"Ми розуміємо, що кошти лікарні на армію ми не можемо використати. Тобто, це на розвиток закладу. Другий момент, коли ми це співфінансували. Ми маємо зробити все, щоб після перемоги від нас не поїхали люди. Сьогодні малі громади мають створювати умови, щоб сюди приїжджали жити".

Нове педіатричне відділення. Фото: Суспільне Тернопіль

У лікарні з пневмонією перебуває внук Алли Михальчук.

"Дуже гарні лікарі, дуже ставляться гарно до нас, такі уважні. Лікарка наша, дивиться нас, слухає. У новому відділенні буде гарно для дітей, все буде пристосовано для них. Ми ходили, дивилися".