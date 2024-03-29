У Дніпрі на Новому мосту перекинулася вантажівка: рух ускладнено

У Дніпрі 29 березня сталася аварія на Новому мосту, перекинувся вантажний автомобіль Газель.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місця події.
Внаслідок аварії травми отримав водій Газелі, його госпіталізували. Нині спеціальні служби прибирають автомобіль з дороги. Рух мостом ускладнено.
"Водій BMW маневрував на великій швидкості та підрізав автомобіль Газель і той врізався у відбійник", – розповів слідчий.
Аварія у Дніпрі. Фото: Суспільне Дніпро
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