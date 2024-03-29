У Криму знищено близько 150 об'єктів археологічної спадщини — КІДС

В окупованому Криму росіяни знищили близько 150 об'єктів археологічної спадщини. Загалом Кримський Інститут Стратегічних Досліджень (КІСД) зафіксував понад 600 фактів порушень проти культурної спадщини України на ТОТ.

Про це передає кореспондент Суспільне Крим з пресконференції "Руйнування та пошкодження культурних об’єктів на окупованих територіях у 2023-2024 рр".

"До 2022 року найбільш поширеним типом порушень, якщо ми говоримо про територію АР Крим і міста Севастополь, — це незаконні археологічні розкопки, через які було знищено вже на сьогоднішній момент близько півтори сотні об'єктів археологічної спадщини. А для Донецької та Луганської областей — використання у воєнних цілях об'єктів археології", — зазначив провідний науковий співробітник Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", голова моніторингової групи КІСД Денис Яшний.

За його словами, порушення зі сторони окупантів на ТОТ після 2022 року залишились такі самі, але їхня кількість зросла у декілька разів. До того ж акцент змістився саме на воєнні злочини — на військову агресію проти культурної спадщини.

КІДС розробив відповідний реєстр пошкоджень культурних об’єктів на окупованих територіях. Наразі зафіксовано понад 600 фактів порушень проти культурної спадщини України на ТОТ, у тому числі у Криму.

"Ще у 2018 році, коли ми працювали над кейсом Ханського палацу, ми зрозуміли, що під виглядом начебто реставрації Ханського палацу відбувається заміна автентичної матеріальної культури, тобто покрівель, фресок, усього на так званий "новодєл". І, відповідно, стирається взагалі цінність об'єкта, він зникає як носій технологій, культури", — наголосив Яшний.

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