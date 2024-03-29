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"Будуть піднімати тарифи чи ні — все одно різницю між собівартістю і тарифом доплачують житомиряни" — Дмитро Беспалов
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"Будуть піднімати тарифи чи ні — все одно різницю між собівартістю і тарифом доплачують житомиряни" — Дмитро Беспалов

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У Житомирі з 1 квітня зросте вартість проїзду в комунальному та приватному громадському транспорті. Наскільки обґрунтованим є таке рішення та як на підвищення вартості проїзду реагують місцеві жителі говорили у програмі "Тиждень. Житомир".

28 березня виконавчий комітет Житомирської міської ради прийняв рішення про зростання вартості проїзду в громадському транспорті з 1 квітня. Тариф для кожного виду оплати буде різним. Їх є три:

  • транспортна картка;
  • банківська картка;
  • і поки що готівковий розрахунок.

Проїзд із транспортною карткою у комунальному транспорті зростає з 6 до 8 гривень, у приватних маршрутках — з 10 до 13. Розрахунок банківською карткою не змінюється: у комунальному транспорті — 10 гривень, у приватних маршрутках — 14 гривень. Готівковий розрахунок зросте у комунальному транспорті з 10 до 15 гривень, а у приватних маршрутках — з 14 до 15 гривень.

"Будуть піднімати тарифи чи ні — все одно різницю між собівартістю і тарифом доплачують житомиряни" — Дмитро Беспалов
Тролейбус курсує за маршрутом. 29 березня 2024 року. Суспільне Житомир

Готівковий розрахунок планують вивести з 1 червня, коли запровадять разовий квиток. Придбати його зможуть пасажири на зупинках, у магазинах в POS-терміналах. Вартуватиме він 15 гривень для всіх видів громадського транспорту.

Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов розповів, що зростання мінімальної зарплати, цін на енергоносії, собівартість перевезень змушують у містах піднімати тариф на проїзд або ж компенсувати різницю між діючим тарифом та економічно обґрунтованим з місцевих бюджетів.

"Об'єктивно, що відбувається — це збільшується собівартість перевезення одного пасажира, тому що дорожчають енергоносії, збільшується мінімальна зарплата з 1 квітня. Різні міста чинять по-різному. Хтось піднімає проїзд, а хтось, як Київ, уперто тримає ті ж самі тарифи, які були до початку війни чи пандемії коронавірусу. Але як би там не було, за проїзд все одно платять або користувачі, або платники податків у цьому місті. Тому, можна казати, що будуть піднімати тарифи у Житомирі, чи ні — все одно різницю між собівартістю і тарифом доплачують платники податків, житомиряни", — сказав Дмитро Беспалов.

Також виконком міської ради повернув часові обмеження на проїзд пенсіонерам та людям з інвалідністю третьої групи. З 1 червня до 10:00 ранку та з 16:00 години дня проїзд для них у комунальному транспорті коштуватиме 5 гривень. Тобто в годину пік проїзд платний, а між ранковим та вечірнім піком — безкоштовний.

Більше інформації дивіться в програмі "Тиждень. Житомир" на YouTube-каналі "Суспільне. Житомир".

Раніше Суспільне повідомляло, що впровадження погодинної оплати та разового квитка у громадському транспорті Житомира планують відкласти до 1 червня.

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