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В Полтаві горів гуртожиток
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В Полтаві горів гуртожиток

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Пожежа в гуртожитку Медуніверситету
29.03.2024. Пожежа в гуртожитку. Полтава. PVP

29 березня в обласному центрі на вулиці Кагамлика сталася пожежа в гуртожитку медичного університету. З будівлі евакуювали студентів.

Про це Суспільному розповів речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський.

В Полтаві горів гуртожиток
Пожежа у гуртожитку. 29.03.2024. ДСНС Полтавщини

За його словами, пожежа сталася через коротке замикання в одній із кімнат на сьомому поверсі дев'ятиповерхового гуртожитку. На місце прибули 8 одиниць техніки та 30 рятувальників.

В Полтаві горів гуртожиток
Пожежа в гуртожитку. Полтава. 29.03.2024. ДСНС Полтавщини

З будівлі евакуювали студентів, врятували п'ятеро людей. Нині в гуртожитку фахівці з'ясовують причини займання. Попередньо — коротке замикання побутового приладу.

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