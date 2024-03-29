В Полтаві горів гуртожиток

29 березня в обласному центрі на вулиці Кагамлика сталася пожежа в гуртожитку медичного університету. З будівлі евакуювали студентів.
Про це Суспільному розповів речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський.
Пожежа у гуртожитку. 29.03.2024. ДСНС Полтавщини
За його словами, пожежа сталася через коротке замикання в одній із кімнат на сьомому поверсі дев'ятиповерхового гуртожитку. На місце прибули 8 одиниць техніки та 30 рятувальників.
Пожежа в гуртожитку. Полтава. 29.03.2024. ДСНС Полтавщини
З будівлі евакуювали студентів, врятували п'ятеро людей. Нині в гуртожитку фахівці з'ясовують причини займання. Попередньо — коротке замикання побутового приладу.
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