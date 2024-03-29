На Донеччині поліг військовослужбовець з Галицької громади, що на Івано-Франківщині, Іван Онищук. Йому було 40 років.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Галицької територіальної громади.
Іван Онищук народився 24 червня 1983 року. Жив у селі Вікторів.
Військовослужбовець загинув 25 березня 2024 року у Часовому Ярі Бахмутського району.
"Щирі співчуття рідним і близьким. Розділяємо біль утрати та низько схиляємо голови у скорботі та шані перед світлою пам’яттю воїна", — йдеться у дописі.
Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube