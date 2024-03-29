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Армія РФ скерувала по Одесі дві ракети: внаслідок атаки травмувались діти
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Армія РФ скерувала по Одесі дві ракети: внаслідок атаки травмувались діти

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атака на Одесу 29 березня 2024 року
Наслідки ракетної атаки на Одесу 29 березня 2024 року. Фото: Сили оборони півдня України/Telegram

Армія РФ 29 березня спрямувала по Одесі дві керовані авіаційні ракети з акваторії Чорного моря.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

Обидві ракети збили, у деяких районах міста зафіксовували падіння уламків. Внаслідок атаки травмувалась 15-річна дитина, її шпиталізували, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Наслідки атаки уточнюються.

Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 14:15. Тоді ж у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження, о 14:29 попередили про ракету у напрямку Одеси. Близько 14:32 у місті пролунали вибухи.

ОНОВЛЕНО. 16:15. За уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару по Одесі є троє травмованих, двоє з них — діти 15 та 10 років, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Люди травмувалися внаслідок падіння уламків, їх шпиталізували до медзакладів. Всі поранення легкі, загрози життю немає.

ОНОВЛЕНО. 18:00. Станом на зараз відомо про чотирьох травмованих, серед яких — троє дітей 10, 12 та 15 років, розповіла Суспільному начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк:

"Під час повітряної тривоги, очевидно, що діти не були в укритті, внаслідок чого маємо такі травми", — зазначила вона.

Наслідки ракетної атаки на Одесу 29 березня 2024 року
Наслідки ракетної атаки на Одесу 29 березня 2024 року. Фото: Сили оборони півдня України/Telegram

Наслідки атаки на Одесу 29 березня 2024 року
Наслідки ракетної атаки на Одесу 29 березня 2024 року. Фото: Сили оборони півдня України/Telegram

Наслідки атаки на Одесу 29 березня 2024 року
Наслідки ракетної атаки на Одесу 29 березня 2024 року. Фото: Сили оборони півдня України/Telegram

ОНОВЛЕНО. 18:05. Міський голова Геннадій Труханов повідомив, що відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок російської атаки. Також пошкоджень зазнав один із міських соціальних закладів. Підопічні та персонал перебували в укритті. Вибито декілька вікон.

ОНОВЛЕНО. 18:16. Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війнич. 1 ст. 438 КК України.

Наслідки атаки на Одесу 29 березня 2024 року
Наслідки ракетної атаки на Одесу 29 березня 2024 року. Фото: Сили оборони півдня України/Telegram

Наслідки атаки на Одесу 29 березня 2024 року
Наслідки ракетної атаки на Одесу 29 березня 2024 року. Фото: Сили оборони півдня України/Telegram

Наслідки атаки на Одесу 29 березня 2024 року
Наслідки ракетної атаки на Одесу 29 березня 2024 року. Фото: Сили оборони півдня України/Telegram

Армія РФ скерувала по Одесі дві ракети: внаслідок атаки травмувались діти
Наслідки ракетної атаки на Одесу 29 березня 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Армія РФ скерувала по Одесі дві ракети: внаслідок атаки травмувались діти
Наслідки ракетної атаки на Одесу 29 березня 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Армія РФ скерувала по Одесі дві ракети: внаслідок атаки травмувались діти
Наслідки ракетної атаки на Одесу 29 березня 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Армія РФ скерувала по Одесі дві ракети: внаслідок атаки травмувались діти
Наслідки ракетної атаки на Одесу 29 березня 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

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