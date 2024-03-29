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В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи: що відомо
ВИБУХРегіони

В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи: що відомо

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Удень 29 березня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Близько 14:32 у місті пролунав один сильний вибух, після якого було чутно ще два-три вибухи.

Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 14:15. Тоді ж у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження, о 14:29 попередили про ракету у напрямку Одеси. Відбій дали о 14:44.

ОНОВЛЕНО. 15:30. В Одесі через уламки збитих російських ракет травмувалася дитина, її госпіталізували, повідомив керівник ОВА Кіпер. За його словами, по місту з Чорного моря випустили дві керовані ракети, сили ППО збили їх. Наслідки атаки ще уточнюють.

ОНОВЛЕНО. 16:15. За уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару по Одесі є троє травмованих, двоє з них — діти 15 та 10 років, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Люди травмувалися внаслідок падіння уламків, їх шпиталізували до медзакладів. Всі поранення легкі, загрози життю немає.

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