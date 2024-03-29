Над територією Чернівецької області попередньо збили три російські ракети Х-101. Уламки двох ракет вже знайшли, третьої – шукають.

Про це на брифінгу розповів начальник обласної адміністрації Руслан Запаранюк.

За його словами, у небі спостерігали три вибухи. Дві ракети, які знищили на підльоті до критичної інфраструктури, вже знайшли. Пошуки третьої ракети тривають. Для обстеження території в області створили три робочі групи.

Президент Володимир Зеленський у Telegram повідомив, що ракети цілилися у Дністровську ГЕС.

Які пошкодження

Внаслідок падіння уламків ракет є пошкодження на об'єктах критичної інфраструктури. Зокрема, адмінбудівель та централізованого водогону – роботу водогону відновили.

Що відомо про ракети типу Х101

Ракети Х-101 може вражати цілі на дистанції 5 тисяч кілометрів, розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Це — стратегічна крилата ракета повітряного базування класу "повітря-земля". Дальність пуску такої ракети складає близько 5 тисяч кілометрів. Вага бойової частини складає до 960 кілограмів", — розповів експерт.

Що відомо про ракетні обстріли

Загалом повітряні сили знищили 84 з 99 повітряних цілей, зокрема безпілотники та керовані ракети.

Повітряна тривога в області тривала з 00:47 до 06:09. О 00:48 у Повітряних силах України повідомляли, що у Чернівецькій області загроза застосування ударних БпЛА.

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