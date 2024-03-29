Стало відомо про смерть двох військових з Рівненщини — Юрія Бернацького з Дубна та Ігоря Ничипорука з Рокитнівської громади.

Про це повідомили у Facebook місцевих рад.

Юрій Бернацький

Юрій Бернацький — з Дубна, 1995 року народження. Він служив стрільцем — помічником гранатометника відділення охорони.

Військовий помер під час виконання обов’язків біля села Новогригорівка Запорізької області.

Прощання з Юрієм Бернацьким відбудеться сьогодні, 31 березня, о 12.00 біля його будинку в Дубні: О 12.30 розпочнеться поминальна служба у Свято-Георгіївському храмі, повідомили у Facebook Дубенської міськради.

Ігор Ничипорук

Ігор Ничипорук — житель селища Рокитне, 1989 року народження.

Військовий загинув 27 березня внаслідок ураження FPV-дрону у Запорізькій області, повідомили у Facebook Рокитнівської селищної ради.

Суспільне Рівне у Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook