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На Сумщині знайшли та знешкодили російську ракету Х-59 – поліція
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На Сумщині знайшли та знешкодили російську ракету Х-59 – поліція

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Залишки російської ракети. Нацполіція Сумщини

На Сумщині, неподалік одного з сіл, поліціянт знайшов російську ракету Х-59. Під час падіння ракета не вибухнула, але отримала пошкодження корпусу і загубила двигун.

Про це йдеться на сайті Нацполіції Сумщини.

Знайдена авіаційна ракета Х-59 "Овод" класу "повітря – земля". Вона близько семи метрів завдовжки, важить 930 кілограмів та має потужну бойову частину, вагою понад 280 кілограмів, йдеться у повідомленні поліції.

Мобільна група поліцейських саперів дистанційно відокремила бойову частину від корпусу, а потім знищила її за допомогою накладного заряду вибухівки неподалік від місця виявлення. Від вибуху зайнялася суха трава на узліссі біля поля, загоряння погасили.

На Сумщині знайшли та знешкодили російську ракету Х-59 – поліція
Залишки російської ракети. Нацполіція Сумщини

Також в поліції наголосили, що є дані про те, що армія РФ споряджає деяку свою зброю спеціальними пристроями відкладеної дії, що можуть спрацювати навіть через кілька годин, а то й діб після падіння.

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