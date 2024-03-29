У Ромнах на Сумщині жінок безоплатно навчають комп’ютерної автодіагностики. Курси організували в рамках проєкту "WE ACT 2: діємо задля жінок та їх можливостей", впровадженого Фондом ООН у галузі народонаселення за фінансової підтримки Євросоюзу в партнерстві з ГО "Інноваційні соціальні рішення".

Представниця жіночого центру працевлаштування в Роменській громаді Дарина Чуба розповідає, проєкт спрямований на те, аби жінки стали більш економічно спроможними.

"Наразі багато чоловіків нас захищають і жінкам не те, щоб доводиться, але їм треба опановувати професії "маскулінні", чоловічі їх називають. Щоб, можливо, забезпечити свою сім’ю. Можливо, стати підтримкою в тій, чи інакшій ситуації. У нас були і онлайн заняття, теоретичні. Практика в нас сьогодні другий день, потім у нас буде ще теорія. наприкінці курсу кожна жінка отримає набір, який включатиме в себе ці прилади, які допоможуть діагностувати автомобіль", — розповідає Дарина Чуба.

Навчання комп’ютерній автодіагностиці для жінок. Суспільне Суми

Теорію й практику комп’ютерної автодіагностики 20 жінок із Ромен та Конотопа вивчали упродовж кількох днів, розповідає інструктор Андрій П`янов: "Дівчата дуже-дуже стараються і дуже хочуть пізнати цю професію, нам дуже приємно. Тобто, ми розповідаємо, вони випитують інформацію і дуже гарно й швидко запам’ятовують".

Навчання комп’ютерній автодіагностиці для жінок. Суспільне Суми

Роменчанка Яна Федько каже: має кілька професій, але вирішила не зупинятися та опанувати автодіагностику. "Щас на віку, як на довгій ниві, кажуть. Можна все, що хочеш. Можна розвиватись далі. А раптом воно по життю взагалі можна цим ділом займатися і далі побачимо, що воно буде", — говорить жінка.

У Яни є власна автівка, але під час курсів, говорить, дізналась багато нового: ". Елементарні речі, з якими не стикався: знаєш там візуально той акумулятор, а як його провірити? А як його зарядити? А де та колодка? Так, де колодка, показують нам, вніматєльно подивились А ще як нас купа дівчат і кожна свого носика туди посуне".

Навчання комп’ютерній автодіагностиці для жінок. Суспільне Суми

Із Конотопа в Ромни опановувати автодіагностику приїхала Наталія Яблонська. Жінка працює в транспортній сфері, тому, каже, їй ці знання необхідні: "чоловіків, на жаль, забирають на війну і автопарк наш залишається переважно без чоловіків. У нас є з громадою таке бачення, що по можливості набрати водіїв-жінок на автобуси і на спецтехніку, тому що в нас великий спектр надання послуг. І тому я приїхала сюди зі своєю колегою для того, щоб опанувати ази мінімальні,

Нині проєкт реалізовується в чотирьох областях країни, каже його регіональна координаторка Ірина Пархоменко: в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Миколаївській. "Через ці курси ми руйнуємо такі гендерні стереотипи, які є в нашому суспільстві, стосовно, так би мовити, чоловічих професій. Насправді це розподіл, він дуже умовний і в час війни ми розуміємо, що є дуже багато професій, які не потребують такої серйозної фізичної сили і де, в принципі, жінки можуть самостверджуватись, можуть розвиватись і можуть будувати своє професійне майбутнє", — зазначила Ірина Пархоменко.

Навчання комп’ютерній автодіагностиці для жінок. Суспільне Суми

За інформацією Ірини Пархоменко, курси призначені в першу чергу для жінок вразливих категорій населення: "Це жінки з числа ВПО, це багатодітні родини, жінки з багатодітних родин, це матері-одиначки, це жінки з інвалідністю. Такі категорії ми в першу чергу охоплюємо".

Навчання комп’ютерній автодіагностиці для жінок. Суспільне Суми

Нині, в рамках проєкту в Сумській області паралельно діють й інші курси для жінок: у Конотопі вчать на малярів-штукатурів, а в Тростянці за тиждень навчатимуть клеїти шпалери.

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