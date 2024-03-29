Çelâbinsk hastahanesiniñ statsionar bölügine alınp ketirilgen işğal etilgen Qırımdan siyasiy mabüs Tofik Abdulgazievniñ başı aylana, vucudı tamamınen boldurdı ve bazıda ayaqları çalışmay. Bundan ğayrı, rus apishanesinde 38 kg azladı.

Uquq qorçalayıcı, jurnalist Lütfie Zudieva öz Facebook saifesinde bu aqqında haber berdi.

Onıñ sözlerine köre, şu anda qırımtatarnıñ ailesi, RF FSVPnıñ ekimleriniñ tibbiy neticesini ve talilleriniñ neticelerini bekley.

"Tofik Abdulgaziev apayı ve advokatqa bu bilgilerni bildirüv ruhsetini imzaladı. Şu anda o, Çelâbinskteki mahsus apishane hastahanesiniñ intensiy tedaviylev palatasında yata", — dep Zudieva qoştı.

Tofik Abdulgaziev aqqında ne bilemiz 2017 senesi mayıs ayınıñ 4-ünde Tofikniñ evi ilk kere tintildi. O zaman tutulmadı. 2019 senesi saban ayınıñ 27-sinde evi ekinci kere tintilgen soñ Abdulgaziev, Rusiyede yasaqlanğan "Hizb ut-Tahrir" teşkilâtına ait olmağa qabaatlanıp tevqif etildi. 2022 senesi mayıs ayında Rostov-na-Donudaki Cenübiy bölge arbiy makemesi, Tofik Abdugazievğa üküm çıqarıp, sert rejimli müstemlekede 12 senege maküm etti. Müddetniñ ilk beş senesini apishanede keçirmeli. Bir yoldan soñ 2023 senesi mayıs ayında Vlasıstaki Apellâtsiya makemesi, qorçalayıcı tarafnıñ ükümge şikâyetnamesini baqtı ve ükümini deñiştirmeyip qaldırdı. 2023 senesi oraq ayında Abdulgaziev, RFnıñ Çelâbinsk vilâyetiniñ Verhnöuralsktaki apishanege etap etildi. Tevqif etilmeden evel Tofik Abdulgaziev, qırım siyasiy mabüslerniñ balaları içün tedbirlerini teşkil etmege yardım etken edi. "Qırım birdemligi" cemaat birleşmesiniñ faalcisi, ses operatorı, "Qırım balalığı" leyhasınıñ iştirakçisi ed. Bundan ğayrı, siyasiy mabüslerge SİZOğa aşayt mahsulatını yollağan, siyasiy sebeplerden açılan davalarnıñ oturışlarını ziyaret etken, vatandaşlarnıñ evileri tintilgende olarnı destek etmege kelgen edi.

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