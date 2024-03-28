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Qırım siyasiy mabüsi Abdulgazievni reanimatsiyadan statsionarğa ağır hastalıqnen alıp ketirdiler — advokat
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Qırım siyasiy mabüsi Abdulgazievni reanimatsiyadan statsionarğa ağır hastalıqnen alıp ketirdiler — advokat

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Siyasiy mabüs. Tofik Abdulgaziev.
Siyasiy mabüs Tofik Abdulgaziev. Фото: Кримська солідарність

Saban ayınıñ 23-ünde Çelâbinskteki mahsus tuberkulöz hastahanesine belli olmağan hastalıqnen acelen alınıp ketirilgen siyasiy mabüs Tofik Abdulgazievni hastahaneniñ statsionar bölügine alıp ketirdiler. Diagnozını bildirmediler, amma “onıñ alı ağır olğanı” bellidir.

Advokatı Emil Kurbedinov Suspilbe Qırımğa bu aqqında haber berdi.

“Men ögrendim ki, bir qaç kün evel onı reanimatsiyadan statsionarğa alıp ketirdiler. Men bellesem, o kritik alda degil, amma onıñ sağlıq ve beden alı pek ağır olğanını ayta bilem. Oña pek ağır diagnoz qoydılar, onı bildirmeymiz, amma reanimatsiyadan onı alıpketirdiler. Şimdi onıñ aqrabaları andalardır. Onen körüşmege tırışmaq içün olar, Çelâbinsk vilâyetine ketmege mecbur oldılar”, - dep ayttı o.

Tofik Abdulgaziev aqqında ne bilemiz

2017 senesi mayıs ayınıñ 4-ünde Tofikniñ evi ilk kere tintildi. O zaman tutulmadı. 2019 senesi saban ayınıñ 27-sinde evi ekinci kere tintilgen soñ Abdulgaziev, Rusiyede yasaqlanğan "Hizb ut-Tahrir" teşkilâtına ait olmağa qabaatlanıp tevqif etildi.

2022 senesi mayıs ayında Rostov-na-Donudaki Cenübiy bölge arbiy makemesi, Tofik Abdugazievğa üküm çıqarıp, sert rejimli müstemlekede 12 senege maküm etti. Müddetniñ ilk beş senesini apishanede keçirmeli.

Bir yoldan soñ 2023 senesi mayıs ayında Vlasıstaki Apellâtsiya makemesi, qorçalayıcı tarafnıñ ükümge şikâyetnamesini baqtı ve ükümini deñiştirmeyip qaldırdı. 2023 senesi oraq ayında Abdulgaziev, RFnıñ Çelâbinsk vilâyetiniñ Verhnöuralsktaki apishanege etap etildi.

Tevqif etilmeden evel Tofik Abdulgaziev, qırım siyasiy mabüslerniñ balaları içün tedbirlerini teşkil etmege yardım etken edi. "Qırım birdemligi" cemaat birleşmesiniñ faalcisi, ses operatorı, "Qırım balalığı" leyhasınıñ iştirakçisi ed. Bundan ğayrı, siyasiy mabüslerge SİZOğa aşayt mahsulatını yollağan, siyasiy sebeplerden açılan davalarnıñ oturışlarını ziyaret etken, vatandaşlarnıñ evileri tintilgende olarnı destek etmege kelgen edi.

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