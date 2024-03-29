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Олександр Онищенко та Віктор Лукинчук із Полтавської області полягли на війні з РФ
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Олександр Онищенко та Віктор Лукинчук із Полтавської області полягли на війні з РФ

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Олександр Онищенко та Віктор Лукинчук із Полтавської області полягли на війні з РФ
свічка. Фото: Суспільне Тернопіль

Під час захисту України від російського вторгнення загинули ще двоє військовослужбовців. Це Олександр Онищенко та Віктор Лукинчук.

Загиблий воїн Олександр Онищенко

Олександр Онищенко Полтавської області загинув на війні з РФ
Олександр Онищенко. Фото: Facebook-сторінка Тетяна Онищенко

Олександр Онищенко проживав у Полтаві. 37-річний боєць мав звання старший солдат. Загинув 28 березня 2024-го. Це сталося внаслідок російського обстрілу в місті Костянтинівка Донецької області. Про це Суспільному 29 березня розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Коли та де буде прощання із воїном поки невідомо.

Загиблий воїн Віктор Лукинчук

Віктор Лукинчук із Полтавської області поліг на війні з РФ
Віктор Лукинчук. Фото: Facebook-сторінка Оксана Дядюнова

Віктор Лукинчук був 1979-го року народження. Солдат загинув 7 січня 2024-го біля селища Синьківка Куп'янської громади Харківської області. Військовий проживав у селі Малий Бакай Решетилівської громади. Про це Суспільному 29 березня розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

"До лав Збройних Сил України Віктор Петрович був мобілізований 25 січня 2023 року. Обіймав посаду гранатометника 3 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 1 стрілецької роти в/ч А 4066.", — повідомила на сторінці голова Решетилівської громади Оксана Дядюнова.

Прощання із військовим запланували 30 березня.

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