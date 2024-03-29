Трьом псевдоправоохоронцям з Херсонщини заочно повідомили про підозру у колабораціонізмі та жорстокому поводженні з цивільними людьми.

Про це повідомляє в Telegram пресслужба обласної прокуратури.

Як повідомили у прокуратурі, у червні 2022 року підозрювані погодились працювати у захопленому РФ "Скадовському районному відділку поліції".

Один з них обійняв посаду виконувача обов’язків "поліцейського комендантського взводу", другий — "заступника начальника карного розшуку", ще один став "конвойним відділення конвою". реалізовували політику окупаційної влади, повідомляє прокуратура.

"У серпні 2022 року, погрожуючи вогнепальною зброєю, вони затримали та ув’язнили жителя Скадовська. Під час допитів застосовували до чоловіка фізичне насильство та погрожували вбивством", — йдеться у повідомленні.

Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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