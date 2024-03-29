НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Затримали, катували та погрожували вбити жителя Скадовська. Трьом псевдоправоохоронцям з Херсонщини оголосили підозру
КолабораціонізмПРОКУРАТУРАОКУПАЦІЯВоєнні злочиниВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Затримали, катували та погрожували вбити жителя Скадовська. Трьом псевдоправоохоронцям з Херсонщини оголосили підозру

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Трьом псевдоправоохоронцям з Херсонщини заочно повідомили про підозру у колабораціонізмі та жорстокому поводженні з цивільними людьми.

Про це повідомляє в Telegram пресслужба обласної прокуратури.

Як повідомили у прокуратурі, у червні 2022 року підозрювані погодились працювати у захопленому РФ "Скадовському районному відділку поліції".

Один з них обійняв посаду виконувача обов’язків "поліцейського комендантського взводу", другий — "заступника начальника карного розшуку", ще один став "конвойним відділення конвою". реалізовували політику окупаційної влади, повідомляє прокуратура.

"У серпні 2022 року, погрожуючи вогнепальною зброєю, вони затримали та ув’язнили жителя Скадовська. Під час допитів застосовували до чоловіка фізичне насильство та погрожували вбивством", — йдеться у повідомленні.

Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Тернопільський міськрайонний суд
У суді в Тернополі винесли вирок чоловіку, який виправдовував збройну агресію
Співпрацює з РФ: поліція повідомила про підозру жительці окупованого Мелітополя
Очолила осередок проросійського молодіжного руху: жительці тимчасово окупованого Мелітополя повідомили про підозру
Колаборанти Донеччини
"Мер" Макіївки та "начальник відділу ЖКГ та архітектури": судитимуть ще двох так званих посадовців "ДНР"
Херсонщина, пособництво РФ, прокуратура
Під час окупації обійняла посаду "керівниці" філії російського банку. Жительку Херсонщини підозрюють у пособництві РФ
На початок