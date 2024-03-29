"Тривожні кнопки" у Чернігові: де шукати та в яких випадках натискати

18 заяв через кнопку "терміновий виклик поліції" отримало управління поліції охорони в Чернігівській області від початку року. Переважно — через порушення громадського порядку. Про це Суспільному розповів заступник начальника управління Сергій Дерев’янко. Де шукати такі кнопки у Чернігові та в яких випадках їх варто натискати, розповідаємо далі.

Заправна станція на околиці міста. Ліворуч від вхідних дверей — кнопка, поряд із якою напис: "терміновий виклик поліції".

"Тривожна кнопка" на будівлі заправної станції на околиці Чернігова. Суспільне Чернігів

"Якщо людина стала свідком якоїсь крадіжки, бійки, протиправного посягання. Їй не треба телефонувати на 102, а просто треба підійти й натиснути на кнопку", — розповів Сергій Дерев'янко.

Заступник начальника управління поліції охорони в Чернігівській області Сергій Дерев’янко. Суспільне Чернігів

Таких кнопок в області близько 500, з них 27 — це, так звані, соціальні кнопки. До них мають прямий доступ усі люди. У Чернігові "соціальних кнопок" 12, вони переважно розміщені на автозаправних станціях, говорить Сергій Дерев’янко.

"Натиснути кнопку термінового виклику і на наш пульт надійшов сигнал тривога і наші дівчата, які працюють цілодобово, то вони вже передали на планшет наряду реагування, а наряд реагування на планшеті бачить, куди їхати".

Централізований пункт спостереження, куди надходять виклики з "тривожних кнопок". Суспільне Чернігів

Від моменту натискання кнопки до приїзду екіпажу минає 3-4 хвилини.

"Зазвичай трапляються порушення громадського порядку, розпиття напоїв і дебошири різні, на всі порушення", — розповів старший сержант поліції Валентин Нагорний.

Сержант поліції Валентин Нагорний. Суспільне Чернігів

Існують і, так звані, внутрішні кнопки. Вони розміщені в закладах громадського харчування, аптеках, ювелірних магазинах, кредитно-фінансових установах.

"Є наліпка поліція охорони та, коли людина бачить цю наліпку, то вона може зайти до будь-якого закладу, де розташована ця наліпка, і звернутися до фахівця або продавця, адміністратора закладу, щоб викликати наряд поліції", — зазначає Сергій Дерев'янко.

В поліції охорони зауважили, що за хибний виклик через "тривожну кнопку" передбачена адміністративна відповідальність.

"Соціальні кнопки" у Чернігові можна знайти за такими адресами:

Попова, 2 (ТОВ "Авантаж-7");

Громадська, 60 (ПП "ТТ-Нафта");

Мазепи, 66А (ПП "ТТ-Нафта");

Козацька,41 (ПП "ТТ-Нафта");

Кільцева, 16 (ТОВ "Авантаж-7");

Мазепи, 57 (ТОВ "Авантаж-7");

Тероборони, 14А (АЗС ПАТ "Укрнафта");

Глібова, 98 (АЗС ПАТ "Укрнафта");

Мазепи, 57/1 (АЗС ТОВ "Авантаж-7");

Київське шосе, 3 (АЗС ПАТ "Укрнафта");

Мазепи, 55Е (АЗС ПП "АРС СЕРВІС-22");

Малиновського, 30А (АЗС ПП "АРС СЕРВІС-22").

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